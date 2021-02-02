Давление на НПО наносит ущерб международному имиджу Казахстана – ЕС

Алматы. 2 февраля. КазТАГ — Давление на неправительственные организации подрывает международный имидж Казахстана, заявил официальный представитель Евросоюза.

«В последнее время несколько известных правозащитных неправительственных организаций, работающих в Казахстане, стали подвергаться все большему давлению со стороны властей страны и были оштрафованы. По состоянию на 25 января, деятельность по крайней мере трех организаций была приостановлена, как минимум, на три месяца, и, как минимум, три организации были оштрафованы на большие суммы по сомнительным причинам. На Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности Алматинским районным судом было наложено оба этих вида наказания», — говорится в заявлении.

По мнению ЕС, такие действия наносят ущерб репутации Казахстана.

«Европейский союз твердо убежден, что работа этих организаций обеспечивает решающую прямую поддержку программы реформ президента и правительства. Подобные действия властей Казахстана не только препятствуют этим проведению реформ и ограничивают важную работу НПО, но также наносят ущерб международной репутации Казахстана», — отмечается в заявлении.

При этом ЕС призвал казахстанские власти обратить внимание на эту проблему.

«Будучи твердым сторонником процесса реформ в Казахстане, в котором принимают участие все заинтересованные стороны и который направлен на дальнейшую модернизацию страны, демократию и стабильность, Европейский Союз призывает правительство Казахстана безотлагательно заняться этим вопросом», — подчеркивается в заявлении.

Напомним, 30 ноября 2020 года правозащитники и НПО Казахстана заявили об единовременной «атаке» со стороны госорганов, в частности – со стороны налоговых службы. Авторы заявления связали «атаку» с политическими событиями, в частности – с шедшей тогда подготовкой к выборам в мажилис. США выразили обеспокоенность действиями властей, а ведущие правозащитные организации мира Amnesty International, Front Line Defenders, Human Rights Watch и International Partnership for Human Rights заявили, что госорганы Казахстана должны прекратить давление на НПО и правозащитников. 25 января стало известно, что налоговые органы приостановили работу Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧ) на три месяца. Директор бюро Евгений Жовтис связал приостановку работы КМБПЧ с негативной оценкой результатов выборов в мажилис, митингами в Беларуси и ситуацией с российским оппозиционным лидером Алексеем Навальным. 29 января выяснилось, что международный центр журналистики MediaNet и номинированный на Нобелевскую премию проект Factcheck тоже могут закрыться в Казахстане.