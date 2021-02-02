Реализация проекта «Центральная Азия» на границе с Узбекистаном затягивается

Нур-Султан. 2 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Реализация проекта международного торгово-экономического центра «Центральная Азия» на границе с Узбекистаном затягивается, заявил министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов.

«В целях реализации проекта международного торгово-экономического центра «Центральная Азия» с Узбекистаном согласовано место дислокации. Казахстан выделил земельный участок и проводит переговоры с инвестором. Однако в связи с изменением позиции узбекской стороны процесс реализации проекта затягивается», — сказал Султанов на заседании правительства Казахстана во вторник.

По его словам, МТИ рассматривает другие варианты реализации проекта центра для развития приграничной торговли с Узбекистаном путем обеления (выхода из тени – КазТАГ) и создания торговой инфраструктуры, которая позволит нарастить торговлю до Т10 млрд.