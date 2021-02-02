Российский сенатор: США под руководством Байдена усилят работу по отрыву Казахстана от России

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Алматы. 2 февраля. КазТАГ – По мнению председателя комиссии Совета Федерации (сената РФ) по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова, США под руководством президента Джозефа Байдена усилят работу по отрыву Казахстана от России, сообщает «Вечерняя Москва».

«Конкуренция на постсоветском пространстве усиливается. Если для Трампа (Дональда – КазТАГ) оно не представляло большого интереса, то администрация Байдена, как представляется, сделает ставку на активизацию американских усилий по отрыву постсоветских республик от России. Речь идет о Белоруссии, Узбекистане, Армении и Казахстане. Они будут в центре внимания Соединенных Штатов», — сказал Пушков в интервью московской «вечерке».

По его мнению, «будет усилено военное сотрудничество с Киевом» и «Украина может получить от США наступательное вооружение, на ее территории могут появиться военно-морские базы США».

«Вашингтон будет активно интегрировать Киев в западные военные структуры, пытаясь превратить его в неофициального члена НАТО. Эта линия представляет для нас серьезный вызов, меняет диспозицию, которая была на карте Европы до 2014 года, и ставит перед нами качественно новые задачи по сохранению нашего влияния в странах, являющихся нашими союзниками. Намерение Штатов при Байдене перенести соперничество с Россией на постсоветское пространство может стать новым фактором обострения наших отношений с США. Нам следует из этого также сделать необходимые выводы», — заявил Пушков.

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