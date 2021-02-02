В росте цен на 11% на социальные продукты 8,9% заняли импортно-экспортные товары — МТИ РК

Нур-Султан. 2 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. 11%-ый рост ценна социально значимые продукты вызван в 2020 году на 8,9% пяти импортозависимыми и экспорто-ориентированными товарами, заявил министр торговли и интеграции (МТИ)РК Бахыт Султанов.

«Прошлогодние 11%-ый рост (цен на социально значимые продукты – КазТАГ) вызван в основном пяти импортозависимыми и экспорто-ориентированными товарами. Доля их составила 8,9%», — сказал Султанов на онлайн-заседании правительства Казахстана во вторник.

По его словам, для сдерживания цен MТИ предлагает: акиматам держать вопрос на жестком контроле и незамедлительно принимать меры по ведению предельных цен при их росте, обеспечить максимальное формирование стабфондов импорто-зависимым и экспорто-ориентированным товаром.

Далее, по товарам, производимым в Казахстане, обеспечить приоритетное финансирование форвардных контрактов в рамках оборотной схемы, с увеличением объема финансирование до Т50 млрд.

Также, нарастить производство сельхоз товаров, запустить национальную товаропроводящую систему — будет построено 24 оптово-распределительных центра, из которых семь будут запущены в 2022 году.

В рамках противодействия нелегальному торговому обороту на границах предлагается цифровизация системы техрегулирования, разработка нового закона об оценке соответствия, создание приграничных испытательных лабораторий и расширение перечня товаров для маркировки, уточнил Султанов.