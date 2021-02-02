Российского оппозиционного лидера Навального приговорили к 3,5 годам колонии

Алматы. 2 февраля. КазТАГ — Известного российского оппозиционного лидера и антикоррупционного расследователя Алексея Навального приговорили к 3,5 годам колонии, сообщает корреспондент агентства.

«Суд принял ходатайство ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный. В конце 2014 года его приговорили к 3,5 года по делу «Ив Роше». Он должен был отмечаться во ФСИН 2 раза в месяц. В ведомстве посчитали, что Навальный не исполнял возложенные на него судом обязанности: являясь дважды условно осужденным, он неоднократно нарушал условия испытательного срока: как до своей госпитализации, так и после выписки. На время лечения у ФСИН претензий нет. Суд со всем согласился. Решение суда: 3,5 года кологии общего режима», — сообщает telegram-канал Mash во вторник.

Отмечается, что с учетом проведенного года под домашним арестом, Навальный проведет в колонии 2,5 года.