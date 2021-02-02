В Нур-Султане ослабляют карантинные меры

Нур-Султан. 2 февраля. КазТАГ – С учетом снижения регистрации случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения и перехода Нур-Султана в «желтую зону» матрицы оценки эпидемиологической ситуации в Республики Казахстан главный государственный санитарный врач города Бейсенова С.С. подписала постановление о поэтапном смягчении ограничений, передает корреспондент агентства.

Ниже приведен полный текст постановления.

Жителям города Нур-Султан продолжить соблюдение следующих требований:

1.1. запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий, в том числе на дому (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), митингов, шествий, сходов и др.;

1.2. разрешение на проведение спортивных тренировок только на открытом воздухе в индивидуальном порядке и группами не более пяти человек с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее двух метров;

1.3. запрет на организацию экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу и обзор достопримечательностей города, за исключением групп не более 3 человек или членов одной семьи;

1.4. запрет на посещение объектов, чья деятельность не возобновлена: бильярдных, караоке, боулинг-центров, батутов, компьютерных клубов, ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовые и роликовые катки, за исключением расположенных в спортивных объектах;

1.5. ограничение на передвижение по городу и общественным местам для лиц старше 65 лет;

1.6. при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также нахождение в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до пяти лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.

Акимату города Нур-Султан, Управлению транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, Управлению по инвестициям и развитию предпринимательства, Управлению общественного здравоохранения, Управлению образования, Управлению по делам религии, Управление физической культуры и спорта города Нур-Султан, ТОО «CityTransportationSystems», государственным органам, организациям, предприятиям, субъектам предпринимательства обеспечить:

3.1. переход на дистанционную форму работы не менее 80 % работников всех организаций, предприятий независимо от форм собственности и штатного количества работающих;

3.2. усиление работы по проведению дезинфекционных мероприятий на объектах торговли, объектах сферы услуг, в общественном транспорте и местах возможного скопления людей;