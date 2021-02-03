Война Миров. Российско-казахстанские «терки»

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Москва приказывает Нур-Султану держать равнение в строю

При полновластном Нурсултане Назарбаеве в официальных российских СМИ о Казахстане было либо хорошо, либо ничего. Теперь информационная повестка поменялась. Москва завязла в гибридной войне с коллективным Западом, а даже такой формат противостояние ведет к «огрублению» коммуникации с ее соседями и партнерами. Кремль требует от Нур-Султана определиться по водоразделу союзничества, чтобы самому понять в каком ключе работать на казахском направлении. Акорда тем временем проповедует многовекторность и отказываться от нее не собирается.

Из России Казахстан долгие годы воспринимался как свой парень, пусть и занятый собственными делами. Потом в Кремле стали беспокоиться на предмет того, чем же таким Нур-Султан реально занимается? Дальше последовали недвусмысленные намеки, что занятия казахстанских властей их российским партнерам не нравятся. Ну а теперь можно говорить об озвучивании потенциального набора санкций, которые будут применены к Республике Казахстан, если та продолжит вести себя «плохо».

Список разногласий между Москвой и Нур-Султаном к текущему году накопился достаточно большой. В какой-то момент непризнание Крыма в составе России, отказ от АЭС, неподписание президентом Токаевым нового соглашения ЕАЭС (глава Казахстана предложил документ доработать), переход казахского алфавита на латиницу, тема голодомора и другие вопросы привели к недружественным информационным вбросам в информационное пространство РК с российской стороны.

Ситуация усугубляется тем, что в идеологическом плане Кремль сам находится в состоянии нездоровой многовекторности. Ангажированные властью политологи и историки систематически хвалят эпоху Николая II, стараясь представить ее образцом для подражания. При этом в весьма многочисленных слоях общества эта самая модель вызывает реакции от неприятия до хохота. Одним в поздней Российской империи не нравится ее сословность, другим – экономическая и военная отсталость от ведущих держав того времени, третьим – угнетенное положение и бедность основной массы населения, четвертым все вместе взятое.

В итоге правящий класс России оказался на неудобной растяжке. Внутри страны он проводит ползучую декоммунизацию и десоветизацию, а на внешнем периметре борется с точно такими же проявлениями в Восточной Европе и на пространстве СНГ. Из последних внутрироссийских примеров очень показательно переформатирование образа Зои Космодемьянской. Сначала закрыли посвященный ей старый музей, основанный в доме, где диверсанта Красной армии жестоко пытали. Рядом поставили какой-то хипстерский павильон, совершенно не передающий атмосферу времени и события. Ну а потом под присмотром экс-министра культуры Владимира Мединского сняли фильм «Зоя», где количество несуразностей, антисоветских штампов и откровенного бреда просто зашкаливает.

Война Миров. Российско-казахстанские «терки» Война Миров. Российско-казахстанские «терки»
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Официальная Москва периодически осуждает сталинские репрессии, депортации народов и прочие перегибы советской власти. Однако к педалированию в Казахстане темы голодомора относится болезненно. В Кремле понимают, что партия «Ак жол» во главе с Азатом Перуашевым не может самостоятельно предлагать законопроекты по декоммунизации и осуждению геноцида казахов при СССР. Поэтому претензии направляются туда, где «акжоловцы» получают санкции на подобные действия.

Депутат Госдумы Вячеслав Никонов – это не маргинал российского политического пространства. Мы не знаем, был ли он уполномочен на свои высказывания в «башнях» Кремля, но то, что он вхож в круги, где можно набраться аналогичной информации и оценок по Казахстану – сомнений не вызывает. Г-н Никонов, если провести его современные полномочия с аналогами из прошлого, является лицом, наделенным правом и допуском писать передовицы газеты «Правда».

Книгу Дмитрия Верхотурова «Казахский геноцид». Которого не было», нельзя назвать историческим исследованием в полном смысле слова. Речь не только о том, что сделать за четыре месяца глубокую работу человеку, не погруженному в особенности кочевого способа производства, весьма проблематично. Здесь на первый план сразу вышел политический, а не документальный аспект проделанного труда. Получилось больше полемики с лентой «Зулмат» Жанболата Мамая, чем приумножения исторического знания. С другой стороны, г-н Верхотуров прямо озвучил, что у Казахстана в случае продолжения линии плохого поведения будут проблемы более серьезные, чем у современной Украины. Скорее всего, он на такое был уполномочен.

В российском экспертно-политическом поле уже продолжительное время идет полемика, суть которой можно сформулировать так: нельзя относиться к понарошковым государствам как к нормальным. Под неполноценными государствами понимаются бывшие советские республики, поскольку они имеют границы, которых никогда в истории не было. При этом как-то упускается из виду, что и Российская Федерация со своими нынешними очертаниями в качестве самостоятельного государства никогда не существовала.

Казахстан проводит многовекторную политику давно и упорно, пытаясь сохранить ее при любых новых геополитических импульсах. Но если раньше вещи вроде поздравления Касым-Жомартом Токаевым кандидата в президенты США Джо Байдена раньше кремлевского коллеги с победой на выборах воспринимались спокойно, то теперь они идут в копилку обид.

«Казахский геноцид». Которого не было» «Казахский геноцид». Которого не было»
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Людям, которые читали работы Карла Маркса, легко понять рост националистических настроений в постсоветских странах. Капитализм и национализм – это естественные и сопутствующие друг другу вещи. Поскольку в современных России и Казахстане правит бал капитал разной степени корявости, то без националистического дискурса просто не обойтись. Если правящие элиты прекратят «прокачивать» националистические круги и соответствующую информационную повестку, то автоматически усилятся левые тенденции и настроения в обществе. Поэтому декоммунизацию и десоветизацию правящие круги РФ и РК тоже в какой-то степени проводят вынужденно, в силу их нахождения в антисоветском идеологическом и экономическом формате.

Правда, капитализм и национализм Москва и Нур-Султан строят давно, тогда как серьезные противоречия между ними проступили только сейчас. Дело в том, что в первые годы под санкциями Кремлю было реально тяжело, и он нуждался если не в союзниках, то хотя бы в тех странах, которые не относятся к нему враждебно. После того, как Дональд Трамп развязал торговую войну с Китаем, у российского руководства появилось пространство для геополитического маневра и острота многих проблем спала.

Потом получилось так, что Россия перегруппировалась в экономическом измерении и даже цену в $40 за баррель ее бюджет пережил сравнительно ровно, несмотря на все социальные издержки для населения. Свою генеральную линию в Сирии Москва удержала, Александра Лукашенко в Беларуси от свержения спасла. И пусть «Северный поток – 2» имеет весьма туманные перспективы, российский газ Европа из-за холодной зимы покупает в возросших объемах, а СПГ пошел газовозами в Азию. В Кремле пришли к выводу, что уже можно позволить себе несколько окриков в адрес Казахстана, а то Нур-Султан продолжит халатно исполнять свои союзнические обязательства. Акорде навязчиво напоминают, что «пиндосы» – это общие враги, а потому линия поведения требуется соответствующая. Чем все это закончится из сегодняшнего дня сказать трудно – требуется более длинная линейка по времени.

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