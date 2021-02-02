С Серикжана Билаша сняты обвинения в разжигании розни

Алматы. 2 февраля. КазТАГ – Бибихан Серикова/Мадина Алимханова. Уголовное дело по обвинению активиста Серикжана Билаша в разжигании розни прекращено за отсутствием состава преступления, сообщил адвокат Шынкуат Байжанов.

«Руководствуясь статьей 35 части 1 пункта 2 и 198, 288, 289 требований УПК РК постановляю: 1. По факту уголовного преступления, прикрепленный номером ЕРДР №207500031000242 по статье 174 части 1 УПК РК из-за отсутствия состава преступления прекратить дело; 2. Уведомить заинтересованные стороны о принятом решении; 3. Направить копию постановления надзирающему прокурору», — говорится в постановлении следователя СД ДП Алматы Р. Токабаева.

При этом отмечается, что согласно результатам экспертизы, в тексте видеоролика выражается недовольство происходящими ситуациями, мотивов разжигания социальной, расовой, родовой, сословной или религиозной розни в нем не обнаружено, негативной информации против исполнительной власти не содержится.

В документе указывается, что расследование проводилось по заявлению четырех общественных объединений, которые посчитали, что своими высказываниями Билаш оскорбил национальный флаг.

Напомним, общественное объединение «Нағыз Атажұрт еріктілері» до августа прошлого года под названием «Атажұрт еріктілері» поднимало вопросы в СМИ, в том числе и в западных, о давлении на казахов, уйгуров и представителей других этнических меньшинств в Синьцзяне, провинции на северо-западе Китая.

Ее лидер Серикжан Билаш в марте 2019 года был задержан по уголовному обвинению (ему вменили «возбуждение розни») и впоследствии более пяти месяцев содержался под домашним арестом в столице. В августе его приговорили к штрафу в размере более $280 и запретили руководить общественными организациями в течение семи лет. Осенью того же года департамент юстиции Алматы зарегистрировал объединение «Атажұрт еріктілері», которому прежде власти неоднократно отказывали в регистрации по различным причинам. Главой зарегистрированной организации стал Ербол Даулетбекулы. Часть активистов вышла из официальной организации и объявила о создании общественного объединения «Нағыз Атажұрт еріктілері».