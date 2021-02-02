Срок изъятия неиспользуемых сельхозземель в Казахстане предлагают сократить вдвое

Нур-Султан. 2 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Срок изъятия неиспользуемых сельскохозяйственных земель в Казахстане предлагается сократить вдвое, сообщил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

«Разработан проект закона по сокращению сроков изъятия неиспользуемых сельхозземель с двух лет до одного года, возврату их в судебном порядке на основании данных космомониторинга, переходу вручения уведомления с бумажного на электронный, путем SMS-оповещения, который в настоящее время отрабатывается с правительством», — сказал Омаров на заседании правительства во вторник.

Он напомнил, что пилотный проект применения космомониторинга был запущен в начале 2020 года в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Мангистауской областях. В результате были выявлены неиспользуемые сельхозземли на площади 8,3 млн га, из которых 7,6 млн га – пастбища и порядка 700 тыс. га – другие категории земель.