Реформы заблокированы Высшим советом по реформам 02.02.2021 11:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 197 0 Политик, экономист Петр Своик об «окне возможностей» президента Токаева Похожие материалы: «Токаев провел заседание Высшего cовета по реформам». «Попытка заменить кириллицу латиницей, однозначно вредная с позиций собственно казахского языка». «Казахстанскую экономику возродят нефть и мясо». «Работают казахи, но владеют всем другие» «Эти выборы выиграл Токаев, а проиграл Назарбаев» Некомфортная среда «Казахский национализм против казахской государственности на фоне мировых изменений». «Был ли советский Казахстан колонией России?». «Казахизация Казахстана: модели и прогнозы». «США решили переориентировать Казахстан» Токаев поручил кабмину за полгода обеспечить трансформацию госпрограмм в нацпроекты