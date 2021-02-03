Нур-Султан. 3 февраля. КазТАГ – Бибихан Серикова. 14 стран открыты для казахстанцев во время пандемии, передает корреспондент агентства.

В департаменте государственных доходов Мангистауской области сообщили, какие страны открыты для казахстанцев во время пандемии. В список вошли Мальдивская Республика, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Грузия, Россия, Узбекистан, Беларусь, Кыргызстан, Украина и Южная Корея, Сейшельские острова, Румыния и Исландия.

При этом требования для въезда в эти страны немного отличаются. Так если для Мальдивской Республики, Турции, ОАЭ и Египта обязателен только ПЦР-тест с отрицательным результатом, Грузия, Сейшельские острова, Румыния и Исландия требуют сертификат, подтверждающий прохождение двух этапов вакцинации от COVID-19, одобренным ВОЗ. В сообщении также отмечается, что подобные правила о требовании вакцинации в скором времени вступят в силу и с Таиландом.

Отмечается, что такие требования не распространяются на транзитных пассажиров.

Для въезда в Мальдивскую Республику дети до одного года освобождаются от ПЦР-теста. Турция и Египет не требуют прохождения этого теста у детей до шести лет. В этом вопросе щедрость проявили ОАЭ. Страна освобождает от теста детей до 12 лет и пассажиров со средней и тяжелой степенью инвалидности.

Сообщается, что ни одна из вышеперечисленных стран не предусматривает 14-дневный карантин по прибытии.

По информации, межведомственная комиссия приняла решение о сокращении количества рейсов из Казахстана в Турцию. Наряду с этим, сообщается об отмене прямых рейсов из Атырау в Стамбул. Также в Грузии до 1 марта остается в силе комендантский час.