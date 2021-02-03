Расширить сферу использования разноцветных QR-кодов планируют в РК

Нур-Султан. 3 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Расширить сферу использования разноцветных QR-кодов в РК могут через две недели после начала пилотного проекта, сообщил главный санитарный врач РК Ерлан Киясов

«Мы приблизительно планировали в течение двух-трех недель посмотреть насколько будет эффективен сам пилот для того, чтобы получить возможность тиражирования, чтобы охватить более широкую сферу предпринимательства. Мы должны посмотреть, насколько эта мера будет эффективна, насколько можно будет ее тиражировать, посмотреть те слабые места, над которыми надо будет поработать в дальнейшем», — сказал Кияов на брифинге в среду.

При этом он отметил, что приложение Ashyq было разработано по инициативе бизнеса.

«В данном случае информация касательно наличия результата ПЦР-теста не передается никуда и находится только в телефоне самого гражданина. Гражданин не показывает результат теста ПЦР, он показывает только статус – действительно ли он не находится в красной зоне. Это при условии, что у него есть результат ПЦР-теста. Если нету, либо он отрицательный, тогда без проблем, у него будет зеленый цвет, он может посещать. Если он не хочет показывать эту информацию, он может не показывать. Но в данном случае на эти пилотные объекты вход будет ограничен», — сказал Киясов.