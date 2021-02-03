Общественный транспорт Нур-Султана возвращается к докарантинному графику работы

Новости 45 0
Защита Путина Защита Путина
5673

Нур-Султан. 3 февраля. КазТАГ – Общественный транспорт Нур-Султана возвращается к докарантинному графику работы, сообщает пресс-служба столичного акимата.

«Общественный транспорт столицы возвращается к графику работы в штатном режиме», — говорится в сообщении в среду.

Согласно новому постановлению главного государственного санитарного врача города, вступившего в силу 2 февраля, автобусы в столице будут курсировать и по воскресеньям.

«Обеспечить работу городского общественного транспорта (с увеличением количества автобусов в часы пик, обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытием всех дверей, установкой в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями) с установлением графика работы в штатном режиме», — говорится в постановлении.

 

Похожие материалы:

  1. В Нур-Султане ослабляют карантинные меры
  2. Т3 млрд потратит государство на вакцинацию жителей Нур-Султана
  3. Время работы ТРЦ сократят в Алматы
  4. О фальсификации доказательств по делу экс-акима Аягоза заявила общественный защитник
  5. Два озера близ Нур-Султана намерены передать в обособленное пользование частникам