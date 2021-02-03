Нур-Султан. 3 февраля. КазТАГ – Общественный транспорт Нур-Султана возвращается к докарантинному графику работы, сообщает пресс-служба столичного акимата.

«Общественный транспорт столицы возвращается к графику работы в штатном режиме», — говорится в сообщении в среду.

Согласно новому постановлению главного государственного санитарного врача города, вступившего в силу 2 февраля, автобусы в столице будут курсировать и по воскресеньям.

«Обеспечить работу городского общественного транспорта (с увеличением количества автобусов в часы пик, обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытием всех дверей, установкой в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями) с установлением графика работы в штатном режиме», — говорится в постановлении.