Число областей «красной» зоны по эпидситуации сократилось до трех в Казахстане

Нур-Султан. 3 февраля. КазТАГ – Число областей «красной» зоны по эпидемиологической ситуации сократилось до трех в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Согласно представленной в среду матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах, в «красной» зоне, в которой предусматривается введение строгих ограничительных мер, остались Павлодарская, Акмолинская и Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне, в которой предусмотрено сохранение действующих карантинных мер и усиление контроля за их соблюдением, находятся Нур-Султан, а также Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Атырауская и Костанайская области.

Алматы и все остальные области находятся «зеленой» зоне, где ситуация оценивается как стабильная, с возможностью ослабления ограничительных мер.

Казахстан сам находится в «желтой» зоне.