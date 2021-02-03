Выделенные по госпрограмме на электроснабжение жилого района Т540 млн украли в Уральске

Уральск. 3 февраля. КазТАГ – Выделенные по государственной программе «Нұрлы жер» на электроснабжение жилого района Т540 млн украли в Уральске, сообщает агентство по финансовому мониторингу (АФР).

«АФР выявило хищение порядка Т540 млн бюджетных средств в Западно-Казахстанской области, выделенных в рамках государственной программы «Нұрлы жер», — говорится в распространенном в среду сообщении.

По информации ведомства, указанные средства предназначались для строительства объекта «Электроснабжение ПДП жилого района в городе Уральск ЗКО».