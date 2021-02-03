Выделенные по госпрограмме на электроснабжение жилого района Т540 млн украли в Уральске

Новости 181 0

Уральск. 3 февраля. КазТАГ – Выделенные по государственной программе «Нұрлы жер» на электроснабжение жилого района Т540 млн украли в Уральске, сообщает агентство по финансовому мониторингу (АФР).

«АФР выявило хищение порядка Т540 млн бюджетных средств в Западно-Казахстанской области, выделенных в рамках государственной программы «Нұрлы жер», — говорится в распространенном в среду сообщении.

По информации ведомства, указанные средства предназначались для строительства объекта «Электроснабжение ПДП жилого района в городе Уральск ЗКО».

 

Похожие материалы:

  1. Укравшая выделенные на бесплатные медуслуги Т16,8 млн осуждена на 7,5 лет в Атырау
  2. В Уральске ужесточают карантин
  3. В акимате Талгарского района отсутствие акима связали с информацией о его задержании
  4. Почти Т4 млрд из Т5,5 млрд на строительство ковидной «инфекционки» украли в Алматы
  5. Спасти людей от акимов, начиная с Талгарского района, призвала депутат Смирнова