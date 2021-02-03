Крупный пожар произошел на СТО в Алматы, сгорели порядка 20 автомобилей

Алматы. 3 февраля. КазТАГ – Крупный пожар произошел на станции технического обслуживания (СТО) в Алматы, сгорели порядка 20 автомобилей, сообщает пресс-служба ДЧС города.

«2 февраля в 21.52 на пульт дежурного ДЧС Алматы поступило сообщение о возгорании СТО по адресу: Бостандыкский район, улица Сатпаева, дом 139. Пожарные расчеты выехали по высшему рангу вызова. По прибытию на место вызова установлено, что открытым пламенем горит СТО, создалась угроза распространения огня на группу гаражей с северной стороны, на АЗС «Роял Петрол» с южной стороны, а также на припаркованные автомашины на территории СТО», — говорится в сообщении в среду.

По предварительным подсчетам от пожара сгорело около 20 автомашин.

«От теплового воздействия повредились четыре автомобиля. Еще 15 автомашин эвакуировано. Площадь горения составило около 600 кв.м, а общая площадь здания – 1300 кв.м. Для расчистки подъездных путей были задействованы эвакуаторы службы спасения «109». Несмотря на опасность взрывов, пожарные тушили огонь с соблюдением техники безопасности. Принятыми мерами в 23.09 достигнута локализация, в 23.47 пожар ликвидирован на общей площади 600кв.м. Принятыми мерами не допущено распространения огня на АЗС (с южной стороны). Жертв и пострадавших нет, причина пожара устанавливается», — добавили в ДЧС.