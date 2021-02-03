Нур-Султан. 3 февраля. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в среду на юге Казахстана, на севере возможны дождь и снег, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Ложбина северо-западного циклона будет быстро смещаться через территорию Казахстана, вызвав осадки в виде дождя и снега, гололед, усиление ветра, а также повышение температуры воздуха на северной половине страны. А южная половина РК будет находиться в поле повышенного давления – ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем -1+1, ночью -10-12.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +5+7, ночью -1-3.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +11+13, ночью 0+2.

В Восточно-Казахстанской области снег, метель, туман, гололед, ветер 15-20, 25 метров в секунду. Днем -3+2, ночью -7-12.

В Актюбинской области снег с дождем, туман, гололед. Днем -3+2, ночью 0-5.

В Атырауской области без осадков, туман. Днем +5+10, ночью -2+3.

В Жамбылской области без осадков, туман. Днем +5+10, ночью 0-5.

В Северо-Казахстанской области снег с дождем, туман, низовая метель, гололед, ветер 15-20, порывы 23 метра в секунду. Днем 0-5, ночью -5-10.

В Туркестанской области днем без осадков, туман. Днем +10+15, ночью -3+2.

В Кызылординской области без осадков, местами туман. Днем -2+3, ночью -7-12.

В Западно-Казахстанской области снег и дождь, гололед, туман. Днем 0+5, ночью -2+3.

В Костанайской области снег с дождем, гололед, метель, туман, ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем -3+2, ночью -2-7.

В Карагандинской области днем снег с дождем, ночью без осадков, туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -2+3 (на юге –6-11), ночью -7-12 (на юге -17-22).

В Алматинской области без осадков, туман, голоед. Днем +2+7, ночью -1-6.

В Мангистауской области днем небольшой дождь, ночью без осадков, туман. Днем +6+11, ночью +3+8.

В Павлодарской области снег с дождем, туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20, порывы 23 метра в секунду. Днем 0-5, ночью -12-17.

«В ближайшие сутки на горных реках юга и юго-востока и на отдельных реках запада республики ожидаются колебания уровней воды, ослабление ледовых явлений», — предупредили синоптики.