Почти 1,4 тыс. человек задержали в ночь на среду в РФ после вынесения приговора Навальному

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Алматы. 3 февраля. КазТАГ – Почти 1,4 тыс. человек задержали в ночь на среду в России после вынесения приговора известному оппозиционному лидеру и антикоррупционному расследователю Алексею Навальному, передает корреспондент агентства.

«По состоянию на 3 февраля 2.48 (5.48 по времени Нур-Султана – КазТАГ), задержано уже более 1377 человек в 10 городах», — сообщает в среду российский проект по мониторингу политических преследований «ОВД Инфо».

Задержания сопровождались применением насилия в отношении протестующих, журналистов и случайных прохожих со стороны силовиков. В частности, в интернете распространяются многочисленные кадры, на которых бойцы правоохранительных органов России в защитной амуниции избивают людей дубинками, часто нанося удары и по голове. Также против протестующих силовики применили электрошокеры.

 

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