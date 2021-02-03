Назначен председатель комитета по защите прав потребителей МТИ Казахстана

Нур-Султан. 3 января. КазТАГ – Назначен председатель комитета по защите прав потребителей министерства торговли и интеграции Казахстана, сообщает пресс-служба правительства.

«Приказом министра торговли и интеграции РК Тынысбеков Аскар Станиславович назначен на должность председателя комитета по защите прав потребителей министерства торговли и интеграции», — говорится в сообщении.

Тынысбеков с октября 2019 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя комитета технического регулирования и метрологии МТИ, до этого с 2002 по 2019 года работал на руководящих должностях в министерстве финансов, в 2000-2002 годы был председателем налогового комитета по Туркестанской области министерства государственных доходов.