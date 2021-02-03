«Человекоцентричность – фундаментальная ценность реформ». «Идеология стабильности и безопасности лежит в основе режима, когда под этим предлогом государство проникает почти везде». «За пять лет российское гражданство получили 217,8 тыс экс-казахстанцев»

Сетевой Казахстан 3 февраля 2021г.

KAZPRAVDA . KZ . «Кайрат Келимбетов: Человекоцентричность – фундаментальная ценность реформ» — На третьем заседании Высшего совета при Президенте РК по реформам (ВСР), прошедшем 29 января, были приняты первые конкретные решения по масштабным преобразованиям, направленным не только на восстановление экономического роста, но и на ускоренное достижение долгосрочных целей. Мы поговорили с председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам РК (АСПИР) Кайратом КЕЛИМБЕТОВЫМ о целях, задачах и долгосрочной преемственности реформ.

IA — CENTR . RU . «Тени для министров: в Казахстане предлагают создать альтернативу правительству?» — Во второй декаде января исключенный из партии «Нур Отан» экс-депутат мажилиса казахстанского парламента Нуржан АЛЬТАЕВ заявил о необходимости создания «теневого правительства». Мотивируя свое предложение, сам Нуржан Альтаев сослался на практику Великобритании, где победившая на выборах партия создает кабмин, а проигравшая – теневой кабинет… Чтобы повторить успехи «альтернативщиков» прошлых лет, зачинщикам проекта, как минимум, придется стимулировать «гражданское общество», которое обитает сегодня в соцсетях, собраться. И если это произойдёт – то должно непременно отразиться в сетевой среде, за чем уже и можно начинать следить.

PLATON . ASIA . Талгат МАМЫРАЙЫМОВ – «Неототалитарная политическая система Казахстана» — Многие исследователи в ответ на такие мои выводы замечают, что у нас нет ключевого признака тоталитарного режима – всепроникающей обязательной идеологии… Иначе говоря, в Казахстане идеология есть, и она постоянно артикулируется властью, ее экспертами, да и уже почти всем обществом — это идеи стабильности, безопасности, межэтнического согласия, патриотизма и др. Благородные цели, но под их обеспечение зажимаются практически все права и свободы людей, за счёт чего продолжают работать советские политические институты, в том числе в области политической социализации. Одним словом, идеология стабильности и безопасности лежит в основе режима, когда под этим предлогом государство проникает почти везде.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Тулеген АСКАРОВ – «ЕАЭС: чемодан без ручки» — Когда порознь и только в «двусторонних отношениях» гораздо лучше, чем вместе – толпой стран в одном союзе. Неутешительные итоги пятилетнего участия Казахстана в Евразийском экономическом союзе вполне естественным образом наводят на мысль о том, есть ли у нашей страны другие, более выгодные варианты для экономического сотрудничества с ключевыми партнерами по этому интеграционному образованию.

FORBES . KZ . «Рынок ждет окончания эпохи «стерилизации»» — Казахстанская ассоциация миноритарных акционеров провела исследование на тему возможностей развития фондового рынка Казахстана. «Стерильный» подход регулятора, «перекручивание гаек» — то, что часто приходилось слышать от собеседников. А еще вот что: нет смысла в «зарегулировании» того, что пока в Казахстане скорее мертво, чем живо… Политическая воля, по мнению респондентов, необходима в таких направлениях, как приватизация и снижение доли государства в экономике, развитие институциональной инфраструктуры, развитие конкуренции, верховенство закона.

QMONITOR . KZ . «За пять лет российское гражданство получили 217,8 тыс экс-казахстанцев» — Для сравнения – на 1 января 2020 года в Петропавловске проживало 219,2 тысячи человек. То есть за анализируемые пять лет в количественном выражении Казахстан лишился населения целого города. Справедливости ради стоит отметить – за этот период в стране родилось значительно больше малышей, что в количественном выражении нивелирует отток. Но «утечка мозгов» зачастую является симптомом, а не причиной недостаточно эффективного функционирования экономики.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Жангельды Сулейманов: Министерство образования совершенно безграмотное» — Министерство образования под огнем – известный адвокат Жангельды СУЛЕЙМАНОВ со своей командой собирается подать в суд на ведомство за запрет на обучение в иностранных школах. Поправки в закон «Об образовании» ошарашили всех родителей, чьи дети обучаются в зарубежных школах. И неважно – учатся они дистанционно или посещают занятия. По новым правилам чиновники обязали их вернуть своих детей в казахстанские школы, где качество образования, мягко говоря, отстает от того же российского, говорят родители школьников.

TIME . KZ . «Пенсию — в жильё. Процесс пошёл» — Уже около 60 тысяч казахстанцев воспользовались правом использовать свои пенсионные накопления не по их прямому назначению — они подали заявки на приобретение жилья. При этом на спецсчета 8454 граждан уже отправлено из ЕНПФ 49 млрд тенге.

«Показания без аргументов?» — В апелляционной инстанции Кызылординского областного суда на этой неделе начинается рассмотрение громкого дела высокопоставленного сотрудника Агентства по противодействию коррупции Арлана АНДАСОВА, признанного виновным в получении взятки и приговоренного к 13 годам лишения свободы… Одним словом, история эта невероятно мутная. И удивительна она тем, что еще вчера могущественный и влиятельный силовик оказался один на один с карательной системой, в которой раньше работал.

365 INFO . KZ . «Из-за ломбардов и МФО казахстанцы потеряли более 21 млрд тенге» — От деятельности отдельных финансовых организаций пострадали почти 17 тысяч человек. Микрофинансовые организации и ломбарды постоянно нарушают законы, а страдают граждане, утверждает сенатор Андрей ЛУКИН. Мало того, и в действующем законодательстве тоже есть «дырки», которые на вполне законных основаниях фактически помогают «залезть в карман» обычного гражданина. Контроль за этими организациями нужно усилить, а пробелы ликвидировать, указал Лукин в депутатском запросе.

«Сенатор сравнил принудительное объединение юристов с коллективизацией» — Загнать всех юристов в одно объединение и обложить членскими взносами — новый проект минюста. Многие известные юристы выступают против. А теперь к ним подключился и сенатор. Жаркая дискуссия привела к тому, что Сергей ЕРШОВ напомнил минюсту о временах коллективизации — Помните, как Сталин создавал колхозы? Палкой, оружием, пинками. И все это дело провалилось. Колхозы бы, возможно, и были, если бы каждый объединялся самостоятельно. Дайте им такую возможность!

NOVGAZ.COM . «Пасынок «Богатыря»» — Не секрет, что в Казахстане сложилось устойчивое и, по большому счету, обоснованное, мнение о профсоюзах, как о некоей «карманной» организации, полностью подконтрольной и зависимой от работодателя… А иначе неизбежна ситуация подобно той, которая возникла в угольном бассейне Экибастуза. Со слов лидера ОО «Локальный профсоюз «Батыр Комир» Кайроллы ТУРАТАЕВА, на них идет беспрецедентное давление администрации ТОО «Богатырь Комир», чтобы ликвидировать неугодную общественную организацию.

CARAVAN . KZ . «Золушка в солдатских сапогах: почему за фронтовой певицей Розой Баглановой охотились фашистские снайперы» — В годы войны она настолько вдохновляла бойцов своими песнями, что за ней, фронтовой певицей, охотились лучшие фашистские снайперы. А после войны она была столь знаменита, что ей прощали то, что никогда не простили бы другим. Динмухаммед КУНАЕВ на требование наказать дерзкую певицу (“хулиганку”, как называла ее министр культуры) отвечал, что не может этого сделать, потому что “Казахстан узнают в Союзе даже не по нему, а по ней, по ее голосу”… В Ташкенте она вышла замуж за героя Советского Союза Садыка АБДУЖАПАРОВА. В 1947-м они приехали в Алма-Ату. И с этого момента началась активная концертная деятельность.

LITER . KZ . «Утилизированные боеприпасы из Арыси выставили на торги» — После утилизации боеприпасов остается цветной лом латуни, свинца, алюминия, сплавов меди, стали, никеля, вольфрама и других. Общий вес выставленного лома составляет почти 222 тонны…

AZATTYQ . ORG . ««Семь месяцев принимали, за семь минут отменили». Дело, в которое вмешалась Генпрокуратура» — Жительница Алматы Салтанат КУСМАНКЫЗЫ повторно заключена под стражу решением Верховного суда. В 2019 году Кусманкызы приговорили к восьми годам лишения свободы по обвинению в присвоении вверенного чужого имущества в особо крупном размере, а весной прошлого года после апелляции она вышла на свободу. Салтанат Кусманкызы задержали 1 февраля, забрав из собственного дома в Алматы, и доставили в тюрьму.

«Тернистый путь. Как активистка из Семея борется за права людей с инвалидностью» — Жительница города Семей Восточно-Казахстанской области Айгуль Касенова, несмотря на серьезные проблемы с собственным здоровьем, ведет борьбу за соблюдение прав людей с ограниченными физическими возможностями. За последние пять лет она сумела облегчить жизни сотен из них. И не собирается останавливаться.

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