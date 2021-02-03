Назначен председатель комитета рыбного хозяйства МЭГПР Казахстана

Нур-Султан. 3 февраля. КазТАГ – Назначен председатель комитета рыбного хозяйства министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана, сообщает пресс-служба правительства.

«Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Жунусов Нариман Талгатович назначен на должность председателя Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов», — говорится в сообщении в среду.

Жунусов с сентября 2019 года был заместителем председателя комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР, до этого с июня по сентябрь 2019 года возглавлял Павлодарскую областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира комитета лесного хозяйства и животного мира, а еще раньше – в 2016-2019 годы занимал пост руководителя управления воспроизводства рыбных ресурсов и аквакультуры комитета лесного хозяйства и животного мира министерства сельского хозяйства.