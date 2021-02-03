В Мьянме военные напомнили кто главный 03.02.2021 12:30 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 208 0 Востоковед Адиль Каукенов об очередном военном перевороте в Мьянме Похожие материалы: Спасатели и военные будут совместно работать над ликвидацией ЧС в Казахстане Бывший главный архитектор Шымкента осужден на 10 лет за присвоение около полумиллиарда тенге Успехи наших девушек в конькобежном спорте и лыжной акробатике, чемпион Олимпиады-2016 под подозрением, главный турнир года для ватерполисток Казахстана и три выездные победы «Барыса» Сыр в мышеловке съедает вторая мышь Навальный эксплуатирует ресурс клипового сознания