Высокопоставленные чиновники РК полетят спецчартером на похороны Ибрагимова

Нур-Султан. 3 февраля. КазТАГ – Группа высокопоставленных чиновников Казахстана полетит на похороны казахстанского олигарха Алиджана Ибрагимова в Кыргызстан специальным чартерным рейсом, сообщает источник, знакомый с ситуацией.

«Для участия в проводах Ибрагимова организовали спецчартер в Бишкек на 21.00», — сообщил источник корреспонденту агентства в среду.

По словам собеседника, ожидается, что на похоронах миллиардера могут принять участие представители правительства Казахстана.

«Часть людей из Нур-Султана может забрать самолет, который летит в Кыргызстан из Москвы, а оставшуюся группу должен доставить на похороны другой, уже наш (казахстанский – КазТАГ) самолет», — добавил источник.

Напомним, казахстанский олигарх Алиджан Ибрагимов, один из главных акционеров группы компаний Eurasian Resources Group (ERG) и совладелец Eurasian National Resources Corporation (ENRC) умер в Бельгии 3 февраля. Миллиардера, занимавшего при жизни пятую строчку рейтинга богатейших людей Казахстана, похоронят в Кыргызстане, уроженцем которого он является.