Нур-Султан. 3 февраля. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в восьми областях Казахстана на 4 февраля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«4-5 февраля в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, южный местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау 4-5 февраля ожидаются туман, гололед», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в среду.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«4 февраля в Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед. В Актобе ночью 4 февраля ожидается гололед», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«4-5 февраля в Кызылординской области местами ожидается туман. В Кызылорде 4-5 февраля временами ожидается туман», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 80-85%.

«4 февраля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. В Костанае 4 февраля ожидаются туман, гололед», — сообщают в «Казгидромет».

Вероятность шторма — 85-90%.

«4 февраля в Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду», — рассказали эксперты.

Синоптики оценили вероятность шторма в 70-75%.

«4 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. В Уральске 4 февраля ожидается туман», — сообщает пресс-служба.

Вероятность шторма синоптики оценили в 75-80%.

«4 февраля в Атырауской области местами ожидается туман. В Атырау 4 февраля ожидается туман», — отмечают синоптики.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«4 февраля в Восточно-Казахстанской области ночью местами ожидается сильный снег, днем местами осадки (снег, дождь). Местами метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, западный местами 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Усть-Каменогорске 4 февраля ожидается метель, гололед. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 метров в секунду. В Семее 4 февраля ожидается метель, гололед. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Вероятность шторма — 95-100%.