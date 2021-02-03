Регионы Казахстана могут столкнуться с нехваткой вакцины от коронавируса – депутат

Нур-Султан. 3 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Регионы Казахстана могут столкнуться с нехваткой вакцины от коронавируса, считает депутат мажилиса Лариса Павловец.

«Острой проблемой может стать нехватка препарата, особенно в регионах. Нам известны факты, подтверждающие это. (…) Вся работа пока выстраивается на уровне мегаполисов большинство областных центров пока находятся на периферии этого процесса, а о районах и сельских округах говорить и не приходится», — сказала Павловец, озвучивая депутатский запрос на имя министра здравоохранения РК Алексея Цоя.

Кроме того, она отметила, что неизвестно, кто будет нести ответственность, если вакцина будет испорчена в процессе транспортировки

«Логистика доставки вакцины непонятна и выглядит непроработанной. Полной информации об этом нет. Следует определиться кто понесет ответственность за возможные риски порчи или пропажи вакцины», — отметила она.

Кроме того, она обратила внимание на недостаточное информационное сопровождение кампании по вакцинации, что приводит к распространению фейков в соцсетях и мессенджерах.