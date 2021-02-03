Полиция забрала известного журналиста прямо из пробки и лишь потом открыла трассу в ЗКО

Уральск. 3 февраля. КазТАГ – Полиция забрала известного журналиста – главного редактора газеты «Уральская неделя» Лукпана Ахмедьярова прямо из пробки и лишь потом открыла трассу в Западно-Казахстанской области, сообщил его коллега Рауль Упоров.

«Лукпана Ахмедьярова забрали прямиком из пробки Уральск-Атырау. Выезд из города запретили – «туман на трассе». Мы были первыми, которых затормозили. За 3,5 часа образовалась пробка из десятков машин. Сколько на выезде из города не знаю, но точно больше. Как только Лукпана увезли полицейские, трассу открыли», — сообщил Упоров на своей странице в социальной сети в среду.

Также он сообщил, что водителя автомобиля, на котором ехали журналисты, «завели в Чапаевское РОВД».

«Пришла орентировка что якобы автомобиль с нашими номерами совершил ДТП сегодня возле поселка Круглоозерное, хотя мы ехали другим путем. Инспектор Руслан Сапаргалиев», — добавил Упоров.

Напомним, 27 января МИА КазТАГ со ссылкой на «Уральскую неделю» сообщало, что незаконно полученные земельные участки нашли у Софьи Тлеубаевой – матери Азамата Тлеубаева, который занимает пост помощника прокурора Западно-Казахстанской области. 30 января стало известно, что указанный материал стал поводом для уголовного преследования Ахмедьярова.

Отметим, что Ахмедьяров является одним из наиболее преследуемых казахстанских журналистов.

Например, 12 июля 2020 года на городской площади Ахмедьярова задержали и доставили в полицию. В качестве причины полицейский в устной форме сообщил, что речь идет о каком-то уголовном деле, однако никаких документов, подтверждающих это, не предоставил. Ахмедьяров потребовал более понятно объяснить ему цель его задержания, после чего полицейский подозвал коллег, и журналиста препроводили в автозак. Еще через месяц – 17 июня Ахмедьярова вызвали в суд по делу о «неподчинении требованию представителя власти». В суде выяснилось, что полицейские составили протокол об административном правонарушении, причем, без участия самого журналиста, и передали его в суд. Судья вынесла решение о виновности Ахмедьярова.

26 июня 2020 года Ахмедьяров стал лауреатом премии Союза журналистов Казахстана и газеты «Ак Жайык» им. Абдильды Мукашева – решение о вручении премии журналисту из Уральска было принято единодушно.