Токаеву доложили о состоянии золотовалютных резервов и активов Нацфонда

Нур-Султан. 3 февраля. КазТАГ – Президенту Касым-Жомарту Токаеву доложили о состоянии золотовалютных резервов и активов Национального фонда Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.

«Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева. Главе государства был представлен отчет о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики в январе текущего года, а также о состоянии золотовалютных резервов и активов Национального фонда. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о тенденциях восстановления мировой экономики, предварительной оценке платежного баланса за 2020 год, а также текущей ситуации с инфляцией и обменным курсом тенге», — говорится в сообщении в среду.

Кроме того, Досаев доложил о ходе исполнения поручения главы государства по реализации механизма досрочного использования пенсионных накоплений гражданами Казахстана.

«По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений», — добавили в Акорде.

Как сообщал ранее КазТАГ, за один только январь средства Национального фонда Казахстана сократились на Т339 млрд.