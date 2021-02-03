Выделить 20 соток земли каждой казахстанской семье потребовал депутат

Нур-Султан. 3 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Выделить 20 соток земли каждой казахстанской семье для избавления от бедности потребовал депутат мажилиса от фракции Народной партии Казахстана (НПК) РК Айкын Конуров.

«Выделение 20 соток (каждой казахстанской семье – КазТАГ) надо рассматривать как решение вопроса задачи борьбы с бедностью», — сказал Конуров в запросе на имя премьер-министра РК на заседании мажилиса, во вторник.

НПК призывает правительство Казахстана создать отдельную программу или национальный проект, заявил депутат.

По его словам, в программу НПК включен пункт о предоставлении каждой казахстанской семье 20 соток земли для строительства дома и ведения хозяйства. Инициатива вызвала поддержку казахстанцев.

«Сейчас в Казахстане нет четкого понимания жизненного уровня людей. Население стремительно беднеет. В нашем обществе должен доминировать средний класс. Расслоение общества на бедных и сверх богатых несет в себе риски дестабилизации общества. Важный критерий достатка — достойное жилье», — полагает депутат.

На жилищные программы в Казахстане выделяются солидные средства, но проблема в том, что не ставятся цели обеспеченности жильем средней семьи. Дома строятся, сдается все больше квадратных метров, а жилищные условия большей части населения в большей части регионов не улучшаются. Интенсивное жилищное строительство не решает социальную задачу, а приводит к обогащению узкого круга застройщиков и инвесторов. Даже там, где дома возводятся за счет государства, часты скандалы с некачественным строительством и хищением бюджетных средств.

«Действующая норма о праве каждого казахстанца на 10 соток под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) не реализуется, по причине того, что никто по-настоящему не пытается решить этот вопрос. Сам подход был таков, что инициатива не имела под собой обоснованных расчетов и являлась, по сути, второстепенной. Никто за реализацию не отвечает», — сказал Конуров.