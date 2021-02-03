Установить предельные цены на жилье по ипотечным госпрограммам просит мажилисмен

Нур-Султан. 3 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Установить предельные цены на квадратный метр жилья по ипотечным госпрограммам предлагает депутат мажилиса Аманжан Жамалов.

«Прошу правительство и агентство по защите конкуренции принять действенные меры по ограничению роста цен на жилье: 1) провести анализ причин роста цен на жилье и провести работу по выявлению фактов антиконкурентного поведения на рынке жилья; 2) установить предельные цены на квадратный метр жилья по всем государственным ипотечным программам; 3) предусмотреть обязательство строительных компаний по развитию отечественного производства и импортозамещению строительных материалов при получении мер господдержки», — сказал Жамалов на заседании мажилиса в среду.

При этом депутат обратил внимание на тот факт, что объем импорта строительных материалов не снижается, а отечественное производство не развивается.

««Государство оказывая огромную поддержку строительному сектору, надеялось получить должную отдачу от мультипликативного эффекта увеличения не только объёмов строительства, но и развития смежных отраслей, налаживания производства собственных строительных, отделочных и прочих материалов. Должны были появиться не только дополнительные квадратные метры, но и тысячи новых рабочих мест. Но к сожалению, цены растут, импорт не снижается, люди жалуются на качество. Мы завозим арматуру, кровлю, облицовочные материалы, цемент, трубы более чем на $400 млн, фактически финансируем чужую экономику, и, в первую очередь, ближайшего соседа – Россию», — сказал Жамалов.

Как отметил депутат, по мере роста государственного субсидирования ипотеки растут и цены на жилье.

«Триллионы тенге идут на рынок жилья. Конечно, наши строительные компании не могли на это не отреагировать. И они отреагировали. Но не повышением качества строящегося жилья, а повышением цен на без того недешевые квартиры. (…) У застройщиков, образного говоря, обильно стала выделяться спекулятивная слюна. И понятно, почему: растет госсубсидирование ипотеки, казахстанцам частично разрешили использовать свои пенсионные накопления, следовательно, нужно пользоваться моментом и срочно поднимать цены. Так что в итоге вся выгода от субсидирования ставки госпрограмм теперь достается застройщикам, но отнюдь не покупателям», — отметил Жамалов.