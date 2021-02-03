Трасса республиканского значения закрыта в ВКО из-за непогоды

Усть-Каменогорск. 3 февраля. КазТАГ – Трасса республиканского значения закрыта в Восточно-Казахстанской области из-за непогоды, сообщает Altaynews.

«3 февраля с 19.00 в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на участке дороги республиканского значения Омск – Майкапшагай (733-587 км, г. Семей — гр. Павлодарской области) для всех видов автотранспорта.», — рассказали в ВКОФ ТОО «Казахавтодор» в среду.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям региона предупредили о низовой метели и гололеде.