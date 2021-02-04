«Неототалитарная политическая система Казахстана»

Сетевые СМИ о режиме в стране

Тогжан ГАНИ – «Стати здесь совсем не кстати, или К вопросу о партстроительстве и теневом кабмине» — Новые партии могут появиться в Казахстане в ближайшее время. Глава Минюста Марат БЕКЕТАЕВ заявил о том, что в 2020 году поступило девять заявок от различных инициативных групп граждан, которые хотели бы зарегистрировать политическую организацию. Шести из них было отказано (но если они исправят ошибки, то смогут подать заявку снова). А вот три оставшиеся вышли на финишную прямую.

По словам Бекетаева, две из этих трех политгрупп должны провести съезд и внести второй пакет документов в Министерство юстиции, а третья уже проходит этап регистрации.

— Одна группа людей провела съезд и внесла документы, идет проверка. Проверку проводит не только Министерство юстиции, но и другие госорганы. Например, в списках не должно быть военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, граждан других государств. Это проверяется другими госорганами — мы направили запросы. Как только получим ответы, будет принято решение о регистрации либо отказе, — пояснил министр юстиции на брифинге, посвященном планам юрведомства на 2021 год.

Он не огласил названия партий, поскольку не имеет права по закону. Эту информацию могут обнародовать сами политические объединения.

Однако по одной из вероятной парткомпании министр все же ремарку оставил. По просьбе журналистов Бекетаев ответил на критику главы оргкомитета “Ел Тiрегi” Нуржана АЛЬТАЕВА о том, что ему отказали уже в третьей попытке зарегистрироваться:

— Я могу только сожалеть. Никаких сложностей, наверное, не должно быть исправить те нарушения, которые мы указали в своем ответе. И если в списке действительно есть умершие люди, то это, наверное, чуть больше, чем просто досадная ошибка. Надо исключить этих людей, включить других в список, чтобы отвечать требованиям законодательства по численности подписавших заявку. Если все нарушения будут устранены, конечно, подтвердим заявку!

Главный юрист страны также “оценил” инициативу Альтаева сформировать в стране теневое правительство. По словам министра, процедуры создания такого правительства, ее государственной регистрации не существует.

Сауле ИСАБАЕВА – «Появятся ли в Казахстане свои «навальные»?» — Минувшая избирательная кампания продемонстрировала абсолютную недееспособность реальной оппозиции (именно реальной, а не мнимой вроде «Ак жола» и Народной партии Казахстана). Вроде бы растет уровень гражданской протестности, появляются новые движения, но встать во главе людей, желающих серьезных политических перемен в стране, похоже, некому. Что же должно измениться, чтобы в Казахстане, наконец, возникли силы, способные по-настоящему оппонировать власти? Стоит ли ждать в обозримом будущем появления у нас своих «навальных»? Слово экспертам.

Виктор КОВТУНОВСКИЙ, политолог — Двадцать лет назад у нас были свои «навальные», которые призывали к проведению политических реформ. Гражданское общество, если судить по гамбургскому счету, осталось равнодушным и никак не отреагировало на устроенное над ними неправедное судилище. Двадцать лет шла тотальная зачистка политического поля. И сегодня ситуацию можно описать словами классика: «иных уж нет, а те далече».

Тем не менее, все течет, все меняется. В казахстанской элите происходит процесс смены поколений. Дети нынешних политических олигархов не могут (или даже не хотят) управлять «по-старому». У них другое образование, другой жизненный опыт. Это, на самом деле, весьма болезненный процесс для авторитарных, клановых государств. Перестройка в каком-либо виде неизбежна, а вместе с ней возникнут условия для появления новой оппозиции и новых ее лидеров.

Юрий БУЛУКТАЕВ, политолог — Что касается вашего вопроса о появлении оппозиционных лидеров по типу российского блогера Навального, то в Казахстане такие люди тоже есть, только гораздо более мелкого масштаба. Возможно и появление новых. Принципиальный вопрос заключается в том, будут ли они, как россиянин, являться игрушкой в руках западных кукловодов, инструментом для дестабилизации общественно-политической обстановки и возникновения волнений и хаоса в стране. Очевидно, что в этом случае такие «оппозиционеры» казахстанскому обществу не нужны.

Появление силы, способной по-настоящему оппонировать власти, возможно. Это будет зависеть от созревания различных факторов политической, социально-экономической и культурной среды, благоприятствующих формированию сильной и деятельной оппозиции. К примеру, это экономический фактор, наличие или отсутствие конкурентной политической среды, характер партийной системы, доминирующий тип политической культуры, сплоченность оппозиции. Вопрос только в том, когда это произойдет. Сможет ли оппозиция в Казахстане стать активным участником политического процесса или хотя бы оказывать на него влияние, — покажет время.

Андрей ЧЕБОТАРЕВ, директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» — Что касается других оппонентов действующей власти, то с 2019 года образовалась большая группа соответствующих объединений, именующих себя движениями либо стремящихся к созданию и регистрации новых политических партий. На сегодняшний день таковыми являются следующие общественные движения и инициативные группы по созданию новых политических партий (с указанием лидеров или ведущих активистов):

— Демократическая партия Казахстана (Жанболат Мамай);

— «Халыққа адал қызмет» / «Честное служение народу», ХАҚ (Тогжан Кожалиева);

— «Наше право» (Сановар Закирова);

— «Respublika» (Бэлла Орынбетова);

— «Oyan, Qazaqstan» / «Пробудись, Казахстан» (Димаш Альжанов, Асем Жапишева);

— «Көше партиясы» / «Уличная партия» (Явных лидеров не наблюдается, а власти считают, что это попытка легализации движения «Демократический выбор Казахстана», возглавляемого из-за рубежа Мухтаром Аблязовым);

— «Халық билігі» / «Народная власть» (Балташ Турсумбаев, Рысбек Сарсенбай, Гульжан Ергалиева);

— Народная партия справедливости и развития «El Tiregi» (Нуржан Альтаев);

— «Progress» (Ася Тулесова, Алия Жолболдина).

Однако все они действуют на неформальной основе, в большинстве своем разрознены и склонны критиковать друг друга не меньше, чем действующую власть. Хотя между некоторыми из них возможны временные тактические либо даже политические альянсы с объединением в одну организацию…

Махамбет АБЖАН – «Движение «Намыс»: титушки или патриоты?» — Петиция против Бората, плакат на заборе российского консульства, предложение переименовать Петропавловск в Кызылжар, нападение на «Оян»: неизвестное ранее движение «Намыс» за пару месяцев успело несколько раз засветиться в СМИ и соцсетях с резонансными акциями. По мнению некоторых экспертов, попытка нападения на ояновцев поставила их в один ряд с провокаторами. Exclusive.kz пообщался с намысовцами и ояновцами и попытался разобраться, появились ли в Казахстане новые титушки или это своеобразный пиар начинающих политиков?

Под описание молодых людей, негласно используемых местными властями в качестве подстрекателей и наёмников для организации силовых провокаций, потасовок, иных акций с применением физической силы подходят активисты «Намыс». Напомним, в день парламентских выборов в Алматы они попытались напасть на ояновцев. Отличительной чертой титушек является их поддержка со стороны структур местных властей и, как следствие, — гарантированная безнаказанность и покровительство со стороны правоохранительных органов.

Если «Намыс» и не титушки, то их точно используют, считает активистка «Оян» Асем ЖАПИШЕВА. Exclusive.kz она привела свои аргументы.

«Акимат не впервые использует повестку: «Оян» – ЛГБТ-парады, — рассказала предысторию Асем. – Когда два года назад мы собирались провести марш в День Конституции, нам пришлось скрывать место его проведения до последнего дня. Я сделала взброс, что марш будет в 14-00 на Панфилова около ГАТОБа. И сразу же во все чаты наблюдателей пошел взброс: «В 14-00 около ГАТОБа будет ЛГБТ-марш «Оян, Казахстан». И туда приехали разъяренные наблюдатели, которые хотели нас избить. Это была провокация. И затем эти провокации все усиливались и усиливались».

По словам активистки, попытки придать ояновцам образ ЛГБТ-активистов продолжились.

Александра АЛЕХОВА – «Налоговики против НПО: штрафы на миллионы и конспирологические страхи» — Около 20 некоммерческих организаций уже полгода воюют с органами госдоходов. Причина — ошибки в налоговых отчетностях прошлых лет. Нескольким НПО уже выписали штрафы и приостановили деятельность на 3 месяца.

Вот несколько наиболее известных НПО, которых государство атакует за налоговую отчетность:

— общественный фонд «Еркіндік Қанаты»,

— «Международная правовая инициатива»,

— «Международный центр журналистики — MediaNet»,

— «Правовой медиацентр»,

— общественное объединение «Эхо»,

— «Кадір-қасиет»

— «Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности» (КМБПЧ).

Все эти организации еще 30 ноября сделали совместное заявление, что используют все способы защиты от посягательств государства на право деятельности.

Сначала НПО предполагали, что прессинг налоговиков связан с предстоящими парламентскими выборами. Но выборы прошли, а атаки продолжаются. Несколько НПО получили гигантские штрафы и приостановили деятельность на три месяца.

1 февраля Бюро по правам человека Евгения ЖОВТИСА проиграло суд по срокам давности привлечения к административной ответственности за технические неточности, которые организация исправила в течение 10 минут. Конечно, впереди обжалование постановления в вышестоящей судебной инстанции.

Талгат МАМЫРАЙЫМОВ – «Неототалитарная политическая система Казахстана» — Многие исследователи в ответ на такие мои выводы замечают, что у нас нет ключевого признака тоталитарного режима – всепроникающей обязательной идеологии… Иначе говоря, в Казахстане идеология есть, и она постоянно артикулируется властью, ее экспертами, да и уже почти всем обществом — это идеи стабильности, безопасности, межэтнического согласия, патриотизма и др. Благородные цели, но под их обеспечение зажимаются практически все права и свободы людей, за счёт чего продолжают работать советские политические институты, в том числе в области политической социализации. Одним словом, идеология стабильности и безопасности лежит в основе режима, когда под этим предлогом государство проникает почти везде.

Таким образом, я предлагаю называть современную политическую систему Казахстана «неототалитарной», подразумевая, что она содержит в себе элементы авторитаризма при доминировании основных параметров тоталитаризма. В авторитаризме контроль государства над обществом не имеет всеохватного характера, как в тоталитаризме. Но в авторитаризме, в отличие от тоталитаризма, личности предоставляется некоторая автономия и возможность выбора в неполитических сферах, соответственно. В политическом пространстве авторитаризм обычно оставляет некоторые возможности для открытого выражения мнения тех, кто не покушается на власть. Тем не менее, в нашей стране практически все открытые выражения политического мнения либо блокируются, либо берутся под контроль, либо являются властной имитацией демократии.

Легитимация нашего правящего режима обеспечивается в первую очередь опорой в информационной пропаганде и манипуляции на разделяемые во всем обществе социально-политические ценности «стабильности», «порядка», «сильного государства», «государственничества». Большинство казахстанцев, по сути, одобряют сегодняшнее масштабное присутствие государства практически во всех общественных сферах, рост его репрессий под предлогом обеспечения безопасности и стабильности. Ради чего люди готовы поступиться своей гражданской свободой. Не случайно многие казахстанцы не одобряют «двоевластие», разделение властей, систему их сдержек и противовесов. Ведь быть тотальным «государственником» считается у нас одной из главных целей в жизни и чувством хорошего тона…

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