Нур-Султан. 4 февраля. КазТАГ – Брюссель не считает вакцинацию от коронавируса достаточным условием для поездок в Евросоюз, сообщает «РБК».

«Брюссель не считает вакцинацию от коронавируса достаточным условием для поездок в Евросоюз», — заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, из-за появления новых штаммов вируса SARS-CoV-2 лидеры ЕС признали, что необходимо пересмотреть критерии для поездок в Евросоюз с учетом научных рекомендаций и ввести дополнительные меры предосторожности.