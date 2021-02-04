Брюссель не считает вакцинацию от коронавируса достаточным условием для поездок в Евросоюз

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Нур-Султан. 4 февраля. КазТАГ – Брюссель не считает вакцинацию от коронавируса достаточным условием для поездок в Евросоюз, сообщает «РБК».

«Брюссель не считает вакцинацию от коронавируса достаточным условием для поездок в Евросоюз», — заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, из-за появления новых штаммов вируса SARS-CoV-2 лидеры ЕС признали, что необходимо пересмотреть критерии для поездок в Евросоюз с учетом научных рекомендаций и ввести дополнительные меры предосторожности.

 

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