Человекоцентричная реформоподобность

Как второй президент выполняет «партийное поручение» первого

Свершилось! Наконец-то нам с вами не только указали направления реформ, но и разъяснили технологический цикл их «изготовления». А главное – рассказали, ради чего и кого все это затевается. Ответы можно вычитать, а точнее, выудить между строк интервью председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрата Келимбетова «Казахстанской правде», один только заголовок которого «Человекоцентричность – фундаментальная ценность реформ» замечательно иллюстрирует глубину пропасти между управленцами и управляемыми. Похоже, МЫ и ОНИ даже разговариваем на разных языках…

Вообще-то, лучшего способа отвратить от дальнейшего чтения просто не придумаешь. Однако, если заставить себя прочесть внимательно весь текст, то можно сделать несколько не слишком утешительных мыслей.

Во-первых, ничего принципиально нового господа реформаторы нам с вами не готовят. А «судьбоносные» и «стратегические» реформы – всего лишь тактический ответ на вызовы коронакризиса. В этом открытым текстом признается сам председатель Келимбетов, причем, делает это признание, так сказать, «от имени и по поручению» президента Токаева. «Фундаментальный принцип работы над реформами, обозначенный главой государства в момент создания АСПИР, – это безусловное сохранение преемственности в рамках «новой реальности», сформированной «двойным шоком» 2020 года. С одной стороны, это карантинные ограничения, с другой – снижение цен на ключевые экспортные позиции». Чуть ниже собеседник главного официоза страны высказывается еще определеннее: «Долгосрочный курс Казахстана, обозначенный ­Елбасы, не подлежит пересмотру». В самом деле, зачем что-то менять, если «система, созданная Елбасы, продемонстрировала общую устойчивость и самодостаточность»?

Представьте себе, г-н Келимбетов так прямо и заявил! Как будто не было ни эпического провала отечественного образования с его разворованной «на марше» программой E-Learning, ни переполненных больниц с пустыми аптеками, ни стремительного падения доходов большинства населения, ни фантастической безработицы. …

Все эти мины замедленного действия, заложенные десятилетиями предыдущего правления, едва не загнали действующую власть в цугцванг. Положение спасла только вовремя раскупоренная кубышка Нацфонда – одного из немногих действительно полезных элементов «системы Елбасы»…

Во-вторых, создание как АСПИР, так и ВСР (Высшего совета по рефоромам) потребовалось, оказывается, вовсе не для того, чтобы разрабатывать конкретные программы реформ, которые будет исполнять правительство (на то оно и исполнительный орган власти). По Келимбетову «целью создания новых органов в лице ВСР и АСПИР было ориентирование государственного аппарата в меняющейся реальности, формирование и быстрое принятие общих решений, коррекция курса в условиях, когда правительство погружено в решение текущих вопросов и объективно не может от них отвлечься». Вон оно чё, Михалыч! А для чего же тогда администрация президента с ее хваленым экономическим блоком? Зачем целое министерство нацэкономики, ключевые задачи которого — руководить стратегическим планированием, налоговой, инвестиционной, таможенной и бюджетной политикой, заниматься реализацией государственных инвестпроектов, развитием отраслей экономики, а также управлять государственными активами? Между прочим, этот функционал, расписанный на официальном сайте МНЭ, практически полностью повторяет «обязательную программу» как скромного АСПИР, так и целого ФНБ «Самрук-Казына», созданного в свое время именно под предлогом управления госактивами – то бишь, госпакетами акций ведущих казахстанских компаний. То есть, создание новых реформаторских структур закладывает потенциальный конфликт интересов между ними и исполнительной властью – правительством. А это неизбежно отразится на скорости и главное – эффективности принятия решений.

В-третьих, смена государственных программ на национальные проекты по существу бессмысленна, ибо и те, и другие правительство и входящие в него министерства сами разрабатывают и сами же исполняют. А роль «мозгового центра» реформ – АСПИР сводится к чему-то вроде горбачевской «госприемки». Вот как описывает этот алгоритм сам рулевой агентства Кайрат Келимбетов: «Порядок работы над конкретным нацпроектом выглядит так. Нацпроект разрабатывается правительством в лице уполномоченного госоргана. ­АСПИР приводит нацпроект в соответствие с общенациональными приоритетами. Правительство реализует нацпроект. ­АСПИР осуществляет мониторинг, оценивает реализацию и предлагает внести корректировки в нацпроект либо закрыть его».

Нетрудно представить, чем это обернется. Каждое министерство, заложившее в свой «проект нацпроекта» собственные ведомственные интересы и претендующее на соответствующее финансирование из казны, будет биться с аспировцами не на жизнь, а на смерть за положительную его оценку. А поскольку премьер и члены правительства входят в состав руководства ВСР и шести консультативных комитетов при нем, постольку битвы эти обещают стать перманентными. Если же учесть, что под каждый такой проект потребуется целый ворох законодательных новелл, то реальные плоды «человекоцентричных» реформ поспеют очень нескоро….

Ну, и наконец, вишенка на торте – ответ г-на Келимбетова на вопрос о конечном бенефициаре всех титанических усилий наших дорогих реформаторов, хотя корреспондент не задал его напрямую. Из слов Кайрата Нематовича следует: программа реформ второго президента – не более, чем «партийное поручение» от первого президента. Говоря о центральном элементе всей реформенной композиции — Нацплане развития-2025, собеседник «Казправды» замечает: «Национальный план развития фактически приходит на смену Стратегическому плану до 2025 года и представляет собой эффективную платформу для реализации предвыборной программы партии Nur Otan».

В случае пусть даже формального успеха предприятия партия власти подойдет к новым президентским и парламентским выборам в неформальном статусе «вдохновителя и организатора всех наших побед». А кандидаты от нее получат новый карт-бланш на выборах президента в 2024-ом и парламента годом позже.

Уж не ради ли того все и было задумано, чтобы изобразить перемены, не меняя ничего? И тогда через пятилетку, как в старой доброй советской песне, «все опять повторится сначала». У них это называется «сохранение преемственности в рамках новой реальности»…

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.