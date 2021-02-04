Макс Бокаев: Без народной поддержки меня бы уничтожили, не нашли бы даже моих костей

Атырау. 4 февраля. КазТАГ – Отсидевший в местах лишения свободы почти пять лет земельный активист Макс Бокаев после освобождения из колонии УГ-157/9 в Атырауской области выразил благодарность народу за оказанную поддержку в период отбывания наказания, передает корреспондент агентства.

«Благодарю народ за то, что поддерживали меня и Талгата (Аяна – КазТАГ), благодарю международные организации на оказанную поддержку. Если бы не народная поддержка, в местах лишения свободы меня бы попросту уничтожили и никто не нашел бы даже моих костей», — сказал Бокаев в четверг.

Также он рассказал о том, что после судебного заседания по переводу его под адмнадзор, судья вынесла еще одно решение: активисту запретили участвовать в мирных собраниях, дебатах, телемостах и телепрограммах.

«Из телепередач и газет я знаю, что Назарбаев (Нурсултан, первый президент Казахстана – КазТАГ) перестал руководить страной, и можно сказать, что есть изменения – на 5 мм. Однако каких-то кардинальных изменений нет. Поэтому, несмотря на запрет, я продолжу общественную деятельность. Чем я занимался 18 лет, тем я и буду заниматься», — сказал активист.

Он предложил, начиная с конца февраля до конца марта, проводить еженедельно митинги с требованием реформ.

Также он призвал провести в 2021 году новые выборы.

«Выборы нужно провести повторно, эти (прошедшие 10 января – КазТАГ) были неправильные», — сказал Бокаев.

Макс Бокаев – гражданский активист, который вместе с другим общественником – Талгатом Аянов 28 ноября 2016 года был приговорен пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 250 МРП по части 2 статьи 174 (возбуждение социальной розни), части 4 статьи 274 (распространение заведомо ложной информации) и статье 400 (нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, пикетов, уличных шествий и демонстраций) УК РК. При этом, власти ранее уверяли, что Бокаев и Аян не будут привлечены к уголовной ответственности за участие в земельных митингах.

14 марта 2019 года стало известно, что Европарламент принял резолюцию с призывом к властям Казахстана прекратить все формы политических репрессий в стране. Европарламент также призвал немедленно освободить «всех активистов и политических заключенных, в настоящее время находящихся за решеткой», называя в числе политзаключенных и Макса Бокаева.

29 июля 2019 года стало известно, что Талгат Аян досрочно вышел на свободу.

20 мая 2020 года известный казахстанский активист из Атырау Макс Бокаев, отбывающий наказание в Актобе по делу о земельных митингах, предупредил о возможной провокации со стороны сотрудников исправительного учреждения – аудиозапись разговора с ним опубликовал журналист и политик Жанболат Мамай.

1 июля сообщалось, что 12 сенаторов США обратились с письмом к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой освободить активистов Макса Бокаева и Асета Абишева. В размещенном на официальном сайте сената США письме говорилось, что «никто не должен подвергаться тюремному заключению за осуществление своих прав на свободу собраний и свободу слова, и мы настоятельно призываем вас освободить без предварительных условий ваших граждан, находящихся в настоящее время под стражей за эти законные действия».

6 января 2020 года стало известно, что Бокаев может выйти на свободу под адмнадзор в начале февраля. 22 января суд установил адмнадзор над Бокаевым сроком на три года. 4 февраля активист вышел на свободу.