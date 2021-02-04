Отсидевший в колонии почти пять лет земельный активист Макс Бокаев вышел на свободу

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Атырау. 4 февраля. КазТАГ – Отсидевший в колонии почти пять лет земельный активист Макс Бокаев вышел на свободу, передает корреспондент агентства.

Бокаев вышел на свободу из колонии УГ-157/9 в Атырауской области в четверг после почти пятилетнего заключения в местах лишения свободы.

Активиста встретили десятки его сторонников.

Макс Бокаев – гражданский активист, который вместе с другим общественником – Талгатом Аянов 28 ноября 2016 года был приговорен  пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 250 МРП по части 2 статьи 174 (возбуждение социальной розни), части 4 статьи 274 (распространение заведомо ложной информации) и статье 400 (нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, пикетов, уличных шествий и демонстраций) УК РК. При этом, власти ранее уверяли, что Бокаев и Аян не будут привлечены к уголовной ответственности за участие в земельных митингах.

14 марта 2019 года стало известно, что Европарламент принял резолюцию с призывом к властям Казахстана прекратить все формы политических репрессий в стране. Европарламент также призвал немедленно освободить «всех активистов и политических заключенных, в настоящее время находящихся за решеткой», называя в числе политзаключенных и Макса Бокаева.

29 июля 2019 года стало известно, что Талгат Аян досрочно вышел на свободу.

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20 мая 2020 года известный казахстанский активист из Атырау Макс Бокаев, отбывающий наказание в Актобе по делу о земельных митингах, предупредил о возможной провокации со стороны сотрудников исправительного учреждения – аудиозапись разговора с ним опубликовал журналист и политик Жанболат Мамай.

1 июля сообщалось, что 12 сенаторов США обратились с письмом к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой освободить активистов Макса Бокаева и Асета Абишева. В размещенном на официальном сайте сената США письме говорилось, что «никто не должен подвергаться тюремному заключению за осуществление своих прав на свободу собраний и свободу слова, и мы настоятельно призываем вас освободить без предварительных условий ваших граждан, находящихся в настоящее время под стражей за эти законные действия».

6 января 2020 года стало известно, что Бокаев может выйти на свободу под адмнадзор 4 февраля. 22 января суд установил адмнадзор над Бокаевым сроком на три года.

 

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