Нарушения на Т1,88 трлн выявил по итогам в 2020 года счетный комитет Казахстана

Нур-Султан. 4 февраля. КазТАГ – Нарушения на Т1,88 трлн выявил по итогам 2020 года счетный комитет по контролю за использованием республиканского бюджета (СК) Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Несмотря на режим чрезвычайного положения и жесткие карантинные ограничения счетный комитет провел 18 аудиторских мероприятий на 117 объектах. Аудитом охвачено более Т47 трлн, что на 38% больше, чем в 2019 году и в девять раз выше аналогичного показателя 2018 года. Наталья Годунова (председатель СК – КазТАГ) обратила внимание, что значительная сумма выявляемых нарушений приходится на неэффективное планирование и использование бюджетных средств и активов государства – 1,8 трлн.тенге. Тогда как объемы финансовых нарушений продолжают сокращаться, по итогам 2020 года – Т81 млрд», — сообщает пресс-служба СК в четверг.

По данным комитета, в отчетном периоде фактически восстановлено (возмещено) около Т16 млрд.

«Правительству, государственным органам, субъектам квазигосударственного сектора направлено 364 рекомендации и поручения. Из них исполнено 88%, по остальным сроки реализации еще не наступили. По итогам проведенных аудитов к дисциплинарной ответственности привлечены 97 должностных лиц, к административной – 44 должностных (физических) и 11 юридических лиц. 31 материал с признаками уголовно-наказуемого деяния направлен в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.