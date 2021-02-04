Завод, спорткомплекс, дворец торжеств – ряд крупных объектов Темиртау выставили на продажу

Караганда. 4 февраля. КазТАГ – Ряд крупных объектов Темиртау выставили на продажу, передает КазТАГ.

«Завод по производству газоблоков автоклавного твердения. Т500 млн. Торг. Общая площадь 15 тыс. кв.м. Участок – 505 соток. ТОО «ТемирСтройИндустрия», — говорится на одном из сайтов объявлений в интернете.

Также на сайтах объявлений можно найти предложения купить Темиртауский кирпичный завод площадью 6 кв.м. примерно за Т2 млрд или крупнейший в городе спортивно-оздоровительный комплекс – всего за Т210 млн. А дворец торжеств предлагают приобрести за Т322 млн. Указанные объявления – лишь часть, в последнее время в Темиртау бизнесмены пытаются продать и ряд других крупных объектов, а также земельные участки большой площади.

«По Темиртау если сказать, эти объекты не выставлялись на продажу со стороны органов госдоходов, потому что эти объекты не имеют долгов перед государством», — прокомментировал объявления начальник управления департамента государственных доходов Карагандинской области Алданыш Адамбеков.