Новый премьер КР уволил родного брата с поста акима «во избежание конфликта интересов»

Алматы. 4 февраля. КазТАГ – Новый премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов уволил своего родного брата Бакытбека Марипова с поста акима Ноокатского района «во избежание конфликта интересов», сообщает 24KG.

«Бакытбек Марипов освобожден от должности акима Ноокатского района. (…) Это одно из первых решений, принятых премьер-министром Улукбеком Мариповым, чтобы избежать конфликта интересов», — говорится в сообщении в четверг.

По законодательству Кыргызстана, акимы регионов напрямую подчиняются премьер-министру страны.

Улукбек Марипов был утвержден на пост премьера КР 1 февраля.