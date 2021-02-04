Нур-Султан. 4 февраля. КазТАГ – Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву доложили о текущей ситуации в культуре, спорте и туризме Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства принял министра культуры и спорта Актоты Раимкулову. Президент был проинформирован о текущей деятельности министерства в сферах культуры, спорта, туризма, кинематографии и архивного дела. Актоты Раимкулова также доложила о подготовке к празднованию 30-летия Независимости Республики и юбилейных дат: 175-летия Жамбыла Жабаева, 150-летия Хаджимукана Мунайтпасова и других», — говорится в сообщении в четверг.

Токаеву рассказали о деятельности АО «Казахфильм» им. Ш.Айманова, государственного центра поддержки национального кино, особое внимание уделив предлагаемым поправкам в закон «О кинематографии»

«Министр сообщила главе государства о готовности к предстоящим Олимпийским играм в Токио, а также о введении подушевого финансирования творческих кружков и спортивных секций для детей и подростков», — сказано в сообщении.

Кроме того, Раимкулова отметила возросший спрос на внутренний туризм во время пандемии.

«Одним из действенных механизмов стимулирования соотечественников путешествовать внутри республики станет субсидирование авиаперелета детей в курортные зоны (Kids go free). На сегодняшний день соответствующая поправка включена в законопроект о туристской деятельности. В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев поставил перед министерством ряд задач по качественному продолжению идеологической и просветительской работы, программы «Рухани Жаңғыру», инициатив по цифровизации и реализации онлайн-проектов», — добавили в Акорде.