О возможном сходе лавин предупредили жителей ВКО

Усть-Каменогорск. 4 февраля. КазТАГ – О возможном сходе лавин предупредили жителей Восточно-Казахстанской области, сообщает YK-news.kz.

«Большое количество выпавшего снега, повышение температурного фона — все это создает условия для самопроизвольного схода лавин», — отметили в областном филиале ГУ «Казселезащита».

По информации департамента по ЧС, сход лавин вероятен с 4 по 7 февраля.

«В области 336 лавиноопасных склонов в районе автодорог, населенных пунктов. В частности, речь идет о трассах Усть-Каменогорск — Самарское, Усть-Каменогорск — Алтай, Согорное — Барлык, Берель — Рахмановские ключи, Зубовка — Путинцево, Лениногорск — рудник Чекмарь», — говорится в сообщении.