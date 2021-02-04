Смерть от антисептика в Павлодаре: директор интерната подал заявление на увольнение

Павлодар. 4 февраля. КазТАГ – Директор интерната в Павлодаре, где подростки отравились антисептиком, подал заявление на увольнение, передает КазТАГ.

«В КГУ «Региональный центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 2 января 2021 года три девочки употребили антисептик, в результате чего одна из них скончалась. Мы глубоко скорбим и выражаем соболезнование близким и родным погибшей девочки. Погибшая девочка, по статусу – оставшаяся без попечения родителей, оба родителя лишены родительских прав с октября 2020 года. Информация о данном факте не разглашалась в соответствии со статьей 201 УПК РК», — рассказал на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель управления образования Павлодарской области Динислам Болатханулы в четверг.

По факту гибели девочки было возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время проводится досудебное расследование по части 2 ст. 371 (халатность, повлекшая по неосторожности тяжкие последствия) Уголовного кодекса РК. По этому факту приняты меры дисциплинарного взыскания в виде строгого выговора заместителю руководителя центра, воспитателю, медицинской сестре. По собственному желанию уволились медсестра, два помощника воспитателя и сторож. Директор центра также написал заявление на увольнение» — дополнил спикер.

По его словам, ведется служебное расследование.

«Соответствующие госслужащие, которые непосредственно отвечают за этот функционал, понесут наказание. Ждем окончательного решения по уголовному делу. После этого будут приняты меры», — дополнил Болатханулы.

В 2020 году в Павлодарской области были лишены родительских прав 93 родителя, еще 133 ограничены в них.

Напомним, 2 февраля сообщалось, три воспитанницы интерната отравились неизвестным веществом в Павлодаре, одна скончалась. По данному факту управлением полиции города Павлодара начато досудебное расследование по статьям 105 (доведение до самоубийства) и 371 (халатность) УК РК.

3 февраля стало известно, что отравившихся антисептик воспитанниц интерната в Павлодаре госпитализировали почти через сутки после употребления химического вещества.