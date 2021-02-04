Нур-Султан. 4 февраля. КазТАГ – Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву предложили модернизировать казахстанскую армию, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства – верховный главнокомандующий вооруженными силами Республики Казахстан принял министра обороны Нурлана Ермекбаева. Президенту было доложено о текущем состоянии и мерах по повышению боеготовности вооруженных сил. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об оснащении казахстанской армии современными вооружениями и техникой, развитии инфраструктуры, цифровизации, обеспечении информационной безопасности, подготовке миротворческих подразделений. Нурлан Ермекбаев сообщил, что с учетом анализа строительства армий развитых государств министерство обороны предлагает национальный проект «Модернизация армии», — говорится в сообщении в четверг.

По словам Ермекбаева, «реализация нацпроекта позволит существенно повысить боевой потенциал армии и обеспечить определенный социально-экономический эффект».

«Министр отчитался о ходе исполнения поручения верховного главнокомандующего по созданию Единого оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры (ИКТ) военного назначения. Единый оператор обеспечит бесперебойное устойчивое функционирование, сопровождение автоматизированных систем управления войсками и ресурсами, информационных систем и единой транспортной среды военного назначения, отвечающих требованиям информационной безопасности», — добавили в Акорде.

Главе государства была представлена информация о подготовке военнослужащих для участия в операциях по поддержанию мира.

«По словам Нурлана Ермекбаева, прорабатывается направление в миссии ООН наиболее востребованных подразделений – военно-медицинских, инженерных, разведывательных, а также военной полиции. По итогам встречи верховный главнокомандующий дал ряд поручений, касающихся повышения боевого потенциала вооруженных сил, их качественного развития с учетом современных вызовов и угроз, оснащения армии, взаимодействия с оборонно-промышленным комплексом по производству некоторых видов вооружения в Казахстане, а также цифровизации вооруженных сил. Касым-Жомарт Токаев отметил важность расширения миротворческой деятельности и международного сотрудничества с военными ведомствами других стран по проведению совместных учений и использованию полигонов», — сказано в сообщении.