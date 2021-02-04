Нур-Султан. 4 февраля. КазТАГ – Осадки ожидаются в четверг в большинстве областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Ложбина Атлантического циклона будет смещаться через территорию Казахстана, вызывая осадки в виде дождя и снега, гололед, усиление ветра, а также повышение температурного фона. А южная половина РК будет находиться в поле повышенного давления – сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидается туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане облачно, осадки (снег, дождь), туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, южный 7-12 метров в секунду. Температура днем 0-2, ночью -3-5.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +6+8, ночью 0-2.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +13+15, ночью 0+2.

В Восточно-Казахстанской области снег и дождь, метель, туман, гололед, ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем -2+3, ночью -3-8.

В Актюбинской области снег с дождем, туман, гололед. Днем 0+5, ночью 0-5.

В Атырауской области без осадков, туман. Днем +2+7, ночью -2+3.

В Жамбылской области без осадков, туман. Днем +7+12, ночью 0-5.

В Северо-Казахстанской области снег с дождем, туман, метель, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -6-11, ночью -15-20.

В Туркестанской области днем без осадков, туман. Днем +10+15, ночью -3+2.

В Кызылординской области без осадков. Днем +3+8, ночью -6-11.

В Западно-Казахстанской области снег и дождь, гололед, туман. Днем 0+5, ночью -1+4.

В Костанайской области снег с дождем, гололед, туман. Днем 0-5, ночью -3-8.

В Карагандинской области снег с дождем, туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -2+3 (на юге –5-10), ночью -4-9 (на юге -14-19).

В Алматинской области без осадков, туман. Днем +5+10, ночью 0-5.

В Мангистауской области без осадков, туман. Днем +8+13, ночью 0+5.

В Павлодарской области снег с дождем, туман, гололед. Днем 0-5, ночью -3-8.

«В ближайшие сутки на горных реках юга и юго-востока и на отдельных реках запада республики ожидаются колебания уровней воды, ослабление ледовых явлений», — предупредили синоптики.