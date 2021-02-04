Полицейские, курьеры, кочегары: какие профессии в Казахстане – самые востребованные?

Срез повышенного спроса на определенные кадры многое способен рассказать о государстве

Центр развития трудовых ресурсов опубликовал исследование, посвященное спросу на кадры в Казахстане за январь-октябрь 2020 года. За это время на электронной бирже труда было размещено 784 тыс. вакансий, из которых наличия квалификации требовались на 66% позиций. Сферы здравоохранения, финансы и страхование – вот где требуются преимущественно высококвалифицированные кадры – такие требования указаны в 94% вакансий. Информатизация и связь также предпочитает нанимать сотрудников с соответствующим образованием и опытом работы.

А вот неквалифицированные работники могут найти себе работу в основном в сельском хозяйстве или строительстве. Впрочем, это и неудивительно, — так было всегда. Самый дешевый труд – разнорабочего, «мастера на все руки» — пропалывать плантации, вручную срезать вилки капусты и сортировать картофель, подносить кирпичи и замешивать бетон.

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«За исключением неквалифицированных работников, наибольшая потребность в отрасли – в операторах производственного оборудования, сборщиках и водителях», — отмечают авторы исследования «Потребность в кадрах в разрезе отраслей».

Наиболее востребованными в сельском хозяйстве в 2020 году, из квалифицированных сотрудников, были трактористы, инженеры в области механизации сельского хозяйства и охранники. При этом самыми высокооплачиваемыми в данной сфере являются водители грузового транспорта (обещаемый доход — 130,2 тыс. тенге), а также операторы комбайнов (128,1 тыс. тенге).

Зарплаты сельских тружеников даже с квалификацией, понятно, не достигают доходов специалистов, кто имеет специальное образование, опыт или навыки в других сферах. Так, например, слесарям и ремонтникам транспорта обещают зарплату в 229,3 тыс. тенге, а сварщикам – 181,3 тыс. тенге.

В целом в экономике ситуация такая. «В разрезе профессий наиболее востребованными в 2020 году являлись строители-монтажники, водители и шоферы с личным транспортом, а также учителя средней школы по общественным наукам», — отмечают эксперты. Так, по последней позиции было опубликовано более 14 тыс. вакансий!

Но нам бросилось в глаза, что заметным спросом в 2020 году пользовались руководители и государственные служащие – было опубликовано 17270 вакансий! При этом зарплата составляла 148 500 тенге, что не так уж и мало, учитывая, что это лишь стартовый доход.

В горнодобывающей промышленности, если судить по опубликованным вакансиям, зарплата руководителей в два раза превышает вознаграждение рабочих – 217200 тенге против 107900 тенге. Но это лишь верхушка айсберга. Дело в том, что публикуемые вакансии на руководящие посты затрагивают лишь нижний и средний сегмент управления – а верхний, конечно, имеет несоизмеримо больше.

Если вы хотите работать в самой динамичной отрасли (на сегодняшний день), то знайте, что основная часть кадровой потребности отрасли состоит в операторах производственного оборудования, сборщиках и водителях, а также рабочих промышленности. А если вы хотите при этом еще и получать высокую зарплату, то вам — в руководители геологических подразделений (242,8 тыс. тенге) или в бурильщики (228,3 тыс. тенге).

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В обрабатывающей промышленности легко найдут себе применение швеи и реставраторы одежды и ткани, газорезчики и слесари промышленного оборудования. А самые высокие зарплаты получают обладатели уникальной профессии – операторы машин по изготовлению конвертов и пакетов: почти 150 тыс. тенге. Сварщики и то получают меньше – 142100 тенге.

Среди востребованных профессий в энергоснабжении по-прежнему значатся электромонтеры и ремонтники высоковольтных линий, операторы по выработке электроэнергии и слесари промышленного оборудования. В водоснабжении – сантехники и трубопроводчики, водители личного транспорта и строители-монтажники. На транспорте – водители автобусов. В сфере услуг – официанты, повара и продавцы. При этом курьеры на мотоциклах будут получать самую высокую зарплату в этой сфере – 301 тыс. тенге. Авиационные диспетчеры и те получают меньше – всего лишь 199700 тенге!

Тем временем финансовые организации испытывают дефицит в кредитных аналитиках, операторах Call-центров и банковских кассирах. В секторе государственного управления бешеный спрос на полицейских – за 9 месяцев 2020 года было опубликовано 3080 вакансий! И знаете, какой оклад им положен по штату? 138100 тенге. Также был спрос на чиновников районного звена (обещанная зарплата – 149,5 тыс. тенге), областного (166,6 тыс. тенге) и подотчетные президенту (186,9 тыс. тенге). Речь о госслужащих корпуса «Б» — административный сегмент. Политических госслужащих набирают точно не на электронной бирже труда.

Ну и, конечно, как обойтись без луча света – собственно культуры и развлечений? Хорошо, что еще сохранились библиотеки и библиотекари — как класс. 521 вакансия опубликована в стране на это теплое местечко. Оклад, правда, невелик, немногим больше 80 тыс. Да и местечко, наверное, уже не теплое. Потому что среди самых востребованных профессий в этой сфере оказались… кочегары. Пардон, операторы котельных установок и специалисты по выработке электроэнергии.

P. S. К сожалению, за годы независимости мы очень плохо продвинулись в технологическом плане, современные машины все также маячат где-то в будущем, о производительности труда редко говорят лишь на правительственных совещаниях и совершенно не знают, как этого добиться на практике. В общем, за 30 лет мы недалеко уехали.

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