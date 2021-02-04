Преследование НПО в Казахстане: MediaNet заявил о прекращении дела в отношении центра

Алматы. 4 февраля. КазТАГ – Международный центр журналистики MediaNet заявил о прекращении дела в отношении организации, передает корреспондент агентства.

«Спешим всем сообщить, что сегодня было прекращено производство по делу в отношении MediaNet. Что и требовалось доказать. Мы изначально были уверены, что правда и закон на нашей стороне. MediaNet соблюдает все законы, является законопослушной и независимой организацией, придерживающейся демократических ценностей», — говорится в заявлении центра в четверг.

Напомним, 30 ноября 2020 года правозащитники и НПО Казахстана заявили об единовременной «атаке» со стороны госорганов, в частности – со стороны налоговых службы. Авторы заявления связали «атаку» с политическими событиями, в частности – с шедшей тогда подготовкой к выборам в мажилис. США выразили обеспокоенность действиями властей, а ведущие правозащитные организации мира Amnesty International, Front Line Defenders, Human Rights Watch и International Partnership for Human Rights заявили, что госорганы Казахстана должны прекратить давление на НПО и правозащитников. 25 января стало известно, что налоговые органы приостановили работу Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧ) на три месяца. Директор бюро Евгений Жовтис связал приостановку работы КМБПЧ с негативной оценкой результатов выборов в мажилис, митингами в Беларуси и ситуацией с российским оппозиционным лидером Алексеем Навальным. 29 января выяснилось, что международный центр журналистики MediaNet и номинированный на Нобелевскую премию проект Factcheck тоже могут закрыться в Казахстане. Ситуацию прокомментировал Евросоюз, который подчеркнул, что давление на НПО наносит ущерб международному имиджу Казахстана.