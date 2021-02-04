Семерых детей и пятерых взрослых вернули в Казахстан из Сирии

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Нур-Султан. 4 февраля. КазТАГ – Семерых детей и пятерых взрослых вернули в Казахстан из Сирии, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«Комитетом национальной безопасности (КНБ) Республики Казахстан во взаимодействии с министерством иностранных дел РК и при поддержке США и других международных партнеров проведена операция по возвращению на родину из Сирии группы казахстанских граждан. В составе группы – четверо мужчин, одна женщина и семеро детей, включая двоих сирот», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

В МИД отметили, что «в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами, лица, участвовавшие в террористической деятельности, будут привлечены к уголовной ответственности».

«Дети-сироты передаются на попечение ближайших родственников, и государством будет оказана им вся необходимая помощь. Женщина и дети будут включены программы реабилитации и ресоциализации», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Как уточнили в МИД, операция по репатриации казахстанских граждан из зон террористической активности была санкционирована президентом Касым-Жомартом Токаевым и является продолжением операции «Жусан».

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