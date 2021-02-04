Фактчекеры подтвердили «кыргызские» корни Димаша Кудайбергена

Алматы. 4 февраля. КазТАГ – Фактчекеры подтвердили «кыргызские» корни знаменитого казахстанского артиста Димаша Кудайбергена, передает корреспондент агентства.

«В социальных сетях появилась информация, что известный казахский певец Димаш Кудайбергенов происходит из кыргызского племени. В публикации на странице infogram_312 источником указан сайт bars.media. Однако на этом ресурсе опубликована лишь информация из интервью Димаша, в котором тот действительно говорит, что из племени кыргыз: «У нас, казахов, есть такое понятие как уруу (племя). Мое племя – кыргыз», — говорится в сообщении проекта Factcheck.kg.

Фактчекеры выяснили, что интервью было записано в 2013 году, во время первого международного музыкального фестиваля «Мейкин Азия», который проходил на побережье Иссык-Куля в культурном центре «Рух Ордо» с 18 по 20 июля. На этом фестивале Димаш стал обладателем гран-при.

«Как оказалось в официальной казахской историографии, а тем более в шежире родов (генеалогическая родословная у казахов), нет объяснений тому, каким образом в среде казахских родов появились кыргызы, и почему они не входят в какое-либо родовое объединение. По опросам на интернет-форумах, представителями ру кыргыз выдвигается три версии появления их предков в Казахстане: кыргызы Северного Приаралья – это остатки племен великого кыргызского каганата; кыргызов насильно переселили во времена хана Кенесары и Каратай султана (конец 18 века); вынужденная откочевка в казахские степи в связи с эпидемиями и болезнями на Тянь-Шане в конце 18 века», — сказано в сообщении.

Как отмечается, газете «Актюбинский вестник» в 2013 году были опубликованы два материала частично проливающие свет на появление кыргызов в Казахстане.

«В статье «Кто они?» от 24 января краеведом из Актау Нураденом Кете поднимался вопрос о самоидентификации казахских кыргызов и их связях с Кыргызстаном», — уточняют фактчекеры.

В другой статье под названием «Алимовские кыргызы» от 11 июля, ученый, этнограф, доктор исторических наук Рахим Бекназаров дает разъяснение о появлении этого племени в Актюбинской области.

«Кыргызы действительно пришлое население региона, при этом, скорее всего, они прибыли в этот регион в первой половине 18 века, может быть, именно в период расселения других кыргызских родов между кундровскими татарами, кочующими по Ахтубе, в низовьях Волги. И, что немаловажно, перекочевка их на территории расселения племенного объединения Алимулы произошло «мирным» путем, компактно, с согласия местных родов, что явилось важной причиной их быстрого, безболезненного включения в культуру казахов Северного Приаралья», — приводит проект цитату Бекназарова.

Также фактчекерам удалось найти видеоролик «Кыргыз – не казах?» из цикла «Стереотипы по-казахски», в котором молодой человек объясняет, что он казах из ру кыргызов и дает некоторую информацию о появлении кыргызов в Казахстане.

«Вывод: правда. Димаш Кудайбергенов действительно является потомком кыргызов, которые по разным причинам осели в Казахстане в XVIII веке и достаточно быстро и безболезненно ассимилировались с казахами», — резюмирует Factcheck.kg.