22 руководящих года Динмухамеда Кунаева 04.02.2021 13:00 Владислав ЮРИЦЫН Жизнь 213 0 Историк Лайла Ахметова о самом долгом руководителе советского Казахстана Похожие материалы: Среднемесячная зарплата в Казахстане в декабре 2020 года составила Т220 848 На Т80 млрд уменьшились доходы торгового бизнеса в Казахстане за 10 месяцев 2020 года Asiamoney признала Halyk Bank лучшим корпоративным и инвестбанком Казахстана 2020 года В Казахстане истекает срок оборота банкнот в Т2000, Т5000 и Т10 000 образца 2006 года Почти Т4 трлн достигла капитализация казахстанских банков по состоянию на 1 января 2020 года