Нур-Султан. 4 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Ширина территориальных вод Казахстана в Каспийском море будет увеличена до 15 миль, сообщил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди.

«В целях приведения национального законодательства Республики Казахстан в соответствие с положениями Конвенции на Ваше рассмотрение вносится проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам, связанным с осуществлением деятельности на Каспийском море», разработанный министерством иностранных дел совместно с заинтересованными государственными органами. В рамках имплементации конвенционных норм в проекте Закона предлагается: увеличить ширину территориальных вод с 12 до 15 морских миль; ввести в пределах рыболовной зоны «режим рыболовной зоны», определяющий порядок проведения морских научных исследований и промысла водных биологических ресурсов в данной акватории», — сказал Тлеуберди на заседании сената в четверг.

Кроме того, он сообщил, что в рамках закона будет определена компетенция государственных органов по контролю за соблюдением исключительных прав Республики Казахстан на промысел водных биологических ресурсов в рыболовной зоне, а также порядок их взаимодействия.

Сенат принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам, связанным с осуществлением деятельности на Каспийском море» во втором чтении.