Нур-Султан. 4 февраля. КазТАГ — Штормовые предупреждения объявлены в пяти областях Казахстана на 5 февраля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«5 февраля в Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед. В Актобе ночью 5 февраля ожидается гололед, временами туман», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в среду.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«5 февраля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. В Костанае 5 февраля ожидаются туман, гололед», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«5 февраля в Северо-Казахстанской области ожидаются местами туман, гололед. В Петропавловске 5 февраля ожидаются туман, гололед», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 80-85%.

«5 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. В Уральске 5 февраля ожидается туман», — сообщают в «Казгидромет».

Вероятность шторма — 85-90%.

«5 февраля в Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, южный, местами 15-20 метров в секунду», — рассказали эксперты.

Синоптики оценили вероятность шторма в 70-75%.